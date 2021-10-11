指標大型公股金控集團內部報告指出，今年台股獲利大幅提升，將成為明年配發現金股利的動能，明年現金股利估達2.46兆元，現金殖利率也會比目前平均2.88％（以10月4日台股總市值50兆元及今年已配發的現金股利計算）更佳，有利吸引外資回補台股。

該最新報告對現金殖利率2.88％的推估，除了上述的台股總市值，並以股利發放率63％、2021年上市櫃公司總獲利可望達3.9兆元為估算基礎。

報告也對現金殖利率和台股大盤指數的對應關係分析，除了現金股利發放多寡，因為現金殖利率是以現金股利除以股價，股價若升高，倘若現金股利維持不變，現金殖利率就會降低，因此通常會和台股大盤指數呈反向走勢。

該行庫因此推估，若明年台股指數接近2萬點，現金殖利率大約是4％，但倘若指數僅16,000點左右，現金殖利率就會超過5％。

至於台股在資金面的動能，該報告指出，雖然央行近期標售1,700億元364天期定存單得標加權平均利率0.239％，略較月前上升1個基本點，但主要是因為上市櫃公司發放大額現金股利及季底短期資金需求增加。

主計總處統計顯示直到2021年，台灣超額儲蓄率已連續第十年超過10％，國內資金閒置及市場資金充裕由此可見，而且2021年的超額儲蓄率比2020年更高，從2020年的15.17％來到17.06％，主因近期出口和三角貿易量大增、消費受到本土疫情制約，因此國內資金處於寬鬆狀態。

該行庫也預估，由於國內通膨仍溫和，因此年底前央行應該仍未有升息的急迫性。

至於國安基金14日將召開例會，相關人士指出，外資先前多日賣超台股，但觀察目前尚未到非理性撤出的地步，而是基於商業判斷而調節台股部位，因此還不到國安基金必須出手的時機。

相關官員也強調，國安基金除一直密切注意國際經濟、地緣政治等變數，也觀察外資賣超台股情況，如果發現資金大舉撤出台灣，會再針對外資大規模移動對於台股造成的衝擊提出因應。

(時報資訊)