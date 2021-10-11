營建缺工嚴重，營建材料飆風再起，使得營建成本平均上漲二～三成，是目前建商最大痛點；中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全建議，經濟部物價督導會報、公平會、勞動部等主管機關採取積極作為，調查營建材料原物料價格，開放營建外勞，解決全台缺工、營建成本劇烈波動問題。
楊玉全表示，近兩、三年營建工、料雙漲問題，在科技大廠搶工搶料下，愈來愈嚴重，全球疫情爆發期間，外勞進不來，目前工資呈現三級跳。
以模板工來說，不動產開發公會全聯會調查，1坪工資從4,000元漲到5,000元，現在更攀升到7,000元、漲快一倍；綁鋼筋工人每日工資從3,000元漲到5,000多元，像台南等科技大廠擴廠的縣市，甚至業主狂砸現金搶工，做六天、發七天工資，工資步步高，衝擊房價成本結構，也影響許多政府公共工程的成本、發包。
據主計總處統計，2021年營造工程物價指數，自5月起年增率都是雙位數，其中7月年增幅更創下2008年9月來最高，達13.71％，8月也維持在13.57％高檔水準，觀察營造工程材料、勞務二大類指數，材料類8月年增16.98％，其中鋼筋產品受到國際廢鋼行情上揚影響，漲幅逾五成，至於營造勞務類，亦因疫情導致外勞缺工，上漲近8％。
建商指出，近期疫情趨緩，雖是房市利多，不過，營造工程物價漲勢驚人，短期內房價下修不易。建商在面對成本風險不易控制之際，對後續房市銷售影響還要再觀察。
也因此，楊玉全呼籲，政府應積極作為，建議經濟部物價督導會報、公平會、勞動部等主管機關，調查營建材料原物料價格有無被不當哄抬、囤積居奇或操縱價格，並開放營建外勞，紓緩全台缺工、營建成本劇烈波動的問題。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：