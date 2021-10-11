營建缺工嚴重，營建材料飆風再起，使得營建成本平均上漲二～三成，是目前建商最大痛點；中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全建議，經濟部物價督導會報、公平會、勞動部等主管機關採取積極作為，調查營建材料原物料價格，開放營建外勞，解決全台缺工、營建成本劇烈波動問題。

楊玉全表示，近兩、三年營建工、料雙漲問題，在科技大廠搶工搶料下，愈來愈嚴重，全球疫情爆發期間，外勞進不來，目前工資呈現三級跳。

以模板工來說，不動產開發公會全聯會調查，1坪工資從4,000元漲到5,000元，現在更攀升到7,000元、漲快一倍；綁鋼筋工人每日工資從3,000元漲到5,000多元，像台南等科技大廠擴廠的縣市，甚至業主狂砸現金搶工，做六天、發七天工資，工資步步高，衝擊房價成本結構，也影響許多政府公共工程的成本、發包。

據主計總處統計，2021年營造工程物價指數，自5月起年增率都是雙位數，其中7月年增幅更創下2008年9月來最高，達13.71％，8月也維持在13.57％高檔水準，觀察營造工程材料、勞務二大類指數，材料類8月年增16.98％，其中鋼筋產品受到國際廢鋼行情上揚影響，漲幅逾五成，至於營造勞務類，亦因疫情導致外勞缺工，上漲近8％。

建商指出，近期疫情趨緩，雖是房市利多，不過，營造工程物價漲勢驚人，短期內房價下修不易。建商在面對成本風險不易控制之際，對後續房市銷售影響還要再觀察。

也因此，楊玉全呼籲，政府應積極作為，建議經濟部物價督導會報、公平會、勞動部等主管機關，調查營建材料原物料價格有無被不當哄抬、囤積居奇或操縱價格，並開放營建外勞，紓緩全台缺工、營建成本劇烈波動的問題。

(時報資訊)