最近兩年，教育部因應產業界的需求，已經著手於確保並擴大，現有高科技人才的競爭優勢。以今年為例，2月正式合併的「國立陽明交通大學」，立刻成立「產學創新研究學院」；而立法院於今年5月，也通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」。此外，清華大學的「半導體學院」，已經在7月獲得教育部核准定案，而台大和成大也將會跟進，成立高科技的研究學院。就此觀之，四個（「陽交大」算一個）頂尖大學，在既有雄厚研究實力的基礎上，投入高科技與半導體的人才培育，假以時日，人才缺口壓力，將可望獲得一定程度的緩解。
而從10月起，大學院校陸續在實體教室上課之後，理工學院的科學教育，透過只能面授機宜的線上教學，難以達到實驗操作效果的困擾，終於得以解決。所幸至今疫情發展，受到穩定的控制，國立頂尖大學的先後投入，勢必將引導莘莘學子投入半導體、人工智慧、雲端運算、電動車、量子科技的研究領域。
以「護國神山」台積電為例，多年來的人才，最重要的來源，莫過於台清交的博碩士，貢獻良多。如今，密集成立的研究學院，要滿足高科技產業的人才需求，還有三點必須正視。
首先，值得樂觀看待的是，在現有的基礎上，短期（三年，2024年）就可以培育出來第一批的碩士生。但是在中期（六年，2027年），相關的問題可能就會逐漸浮現。儘管碩士結業、再加上攻讀博士學位，指日可待；然而，六年的時間，對於需才孔急的產業界來說，值得憂慮的問題有二。其一，時間就是金錢，六年後的產業發展，在美國與歐盟各自嘗試建立完整產業鏈的現況持續發展之下，變數多，難以預料。其二，種種不確定的「非經濟因素」，尤其是來自全球政經形勢的演變，以及其可能造成的衝擊，都是操之於人。
其次，長期（九年，2030年）而言，必須重視的是，美國與中國大陸的博弈，經貿組織的RCEP和CPTPP，以及新南向政策發展，等等外在政經環境的影響因素。值得憂慮的問題有二。
其一，中長期的高科技產業，市場在哪裡？其二，相關產業的高端技術是什麼，以及如何透過屈指可數的國立頂尖大學，培訓出能夠和大陸傾舉國之力，所組建出來的「國家戰略科技力量和高水平人才隊伍」，相互抗衡。就此而言，政府必須關注的是，這些研究學院的能否永續經營，產業的興替將直接影響到頂尖大學學生的投入熱誠，尤其是可能要讀五年（或以上）的高科技專業博士。
最後，與中國大陸「由上而下」形成強烈對比，我們的科技人才培育，是由高科技產業主動投入，從企業建立集團量身打造的「研究院」、企業家自己捐贈高科技學院給頂尖大學的母校，最終促成各種研究學院，在今年的陸續設置。對於企業而言，用不同方式參與人才的培訓，研究人力是高科技產業最重要的資產，其理自明。對於國立的頂尖大學而言，響應政府的政策，既有利於產學合作和招募學生，更有助於專利資源的爭取，以及後續的技術移轉與學校財務挹注。
對於個人而言，國立頂尖大學的研究專業，畢業與高薪，兩者兼而有之；但是，科技的發展，日新月異，而政府的政策，則影響深遠。頂尖大學大學部的學生與家長，對於職業生涯的規劃和未來前景的展望，最近兩三年的發展，無疑會成為參考的重要判斷依據。
綜合以觀，現階段的研究學院之績效，三年可期，六年可能要「停看聽」，必須進行階段性的檢討，而九年的長期，則需要政府更具有前瞻性的，設定宏遠的政策目標。高科技人才的培育，由於受限於國際政經環境外在影響甚巨，需要國家資源的長期穩定之挹注。
另外，一個不可忽視的兩難困境則是：全民可以受惠嗎？對於全體國人來說，高等教育政策為了滿足產業人才的需求，透過政策鼓勵措施，以及教育部核准程序「綠燈全開的專用車道」，由國立的頂尖大學做為領頭羊，設置特定產業的研究學院，在最短的時間內，培訓特定研究專業的博碩士，投入特定的產業。從「成本與利益」的「分散與集中」的角度觀之，因應產業導向而設置「研究學院」，對於國人並不是「利益分散/成本分散」、利益均霑的「大眾政治」（majoritarian politics），而恐怕是「利益集中/成本分散」的「客戶政治」（clientelistic politics）。如何讓全民受惠，是政府在培訓高科技人才的同時，值得深思的重大課題。
(時報資訊)
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