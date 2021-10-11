大陸十一長假期間，煤炭大省山西持續暴雨不斷，不僅有近5.5萬民眾被緊急轉移安置，停產煤礦更增加至60座，災情極為嚴峻。為避免災情推升煤價、進一步影響穩定供電，包括內蒙古、雲南和陝西等多處煤礦已緊急「增援」，務求第四季煤炭供給可恢復穩定。
綜合陸媒報導，根據山西省政府公布的消息，截至8日，暴雨已導致60座煤礦、372座非煤礦山及14間危化企業停產，1,035個在建工程停工，166個景區關閉。此外並造成至少7人死亡，另有多人失蹤、多處房屋倒塌及停水停電。
專家指出，由於山西本次暴雨的受災範圍遠大於7月時河南災情，加上10月上旬正好遇到寒流，海拔較高的山西災區氣溫已接近零度，這將加重救災工作的難度，也可能影響全面復工復產的進度。
2021年以來大陸煤炭供給持續偏緊，庫存已降至歷史低位。為避免山西煤礦停產推高煤價，甚至影響第四季供電情況，大陸官方也緊急要求多個煤炭大省加速煤礦增產，全力保障供應。
證券日報報導，內蒙古已要求該省72處煤礦按照臨時批准的新增產能立刻增產。
機構預計實際可釋放產能規模約在4,500萬噸左右。此外，陝西、雲南及山西未受災區域也加入擴大煤炭保供的行列，年內增產目標在6,000萬噸到3,200萬噸不等。
報導引述天風期貨研究所煤炭研究員康健表示，粗略估算山西停產煤礦的產能約在2,500～5,000萬噸左右，短期內雖會對煤炭供應造成影響，但隨著災情結束、多省增產援助，以及官方多方面的保供煤炭政策下，預估「燃煤之急」有望逐步緩解。（相關新聞見A5）
(時報資訊)
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