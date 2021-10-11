美國企業本周起開始密集公布第三季財報！儘管專家看好其獲利可望年增近三成而繼續推動美股多頭行情，然而高通膨、供應鏈緊縮與聯準會即將退場等，都將是侵蝕美企獲利與美股走勢的主要風險。

FactSet統計分析師預測，美企第三季獲利可望較去年同期成長27.6％，為2010年來第三大增幅。

LPL Financial市場策略德瑞克（Ryan Detrick）指過去幾個季度整體企業財報表現強勁，只要最新一季財報亮眼，可讓接近歷史高點的美股估值更合理。

儘管如此，市場已出現像供應鏈、通膨壓力和就業數據疲弱等重大警訊，美企業績可能要較外界預期更好才能得到肯定，他認為投資人必須對此做準備。

Leuthold首席投資策略師鮑爾森（Jim Paulsen）認為大部份美企有強力定價能力，第三季財報能大幅超越市場預期，尤其銀行等景氣循環股與小型股第三季業績會優於科技股。

他認為美股的領頭羊已從成長型、科技與防禦性等類股，轉為對經濟復甦敏感的景氣循環股與小型股。

摩根大通13日為最先公布財報的重要銀行。14日有美國銀行、花旗、摩根士丹利、美國合眾銀行和富國銀行。15日為高盛。它們是市場觀察重點。

銀行股價區間整理幾個月後，專家認為放款業務成長和利率走高等利多會反映在最新財報裡，有助推動其下一階段業績回升。

但外界認為通膨壓力和供應鏈問題可能衝擊美股年底前走勢。Bleakley顧問集團投資長布克法（Peter Boockvar）說，通膨率攀升和聯準會準備開始退場等各種可能衝擊美企獲利的風險仍然存在。

據FactSet資料，目前標普500大企業裡，47家對第三季財報發出負面財測，56家為正面展望。高盛維持標普500指數年底目標4,700點不變。

（相關新聞見A4）

(時報資訊)