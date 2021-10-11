在共機擾台創史上新高緊張情勢下，針對兩岸關係，總統蔡英文10日在國慶演說中提出四個堅持，其中「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是她就任總統5年來，首度如此闡述兩岸關係。蔡英文也繼續向北京喊話：「兩岸解決分歧，必須透過平等對話」。

蔡英文則在國慶演說中，提出四個堅持，包括：永遠要堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。她強調，這四個堅持，是台灣人民給政府的底線，也是台灣最大公約數，並呼籲在野黨領袖，共同約定四個堅持。

蔡英文重申願與北京對話的態度，認為兩岸解決分歧，必須透過平等對話。她說，在兩岸關係立場上，善意不變、承諾不變，維持現狀就是台灣的主張，也會全力阻止現狀被片面改變。

蔡英文期待兩岸關係和緩，並強調台灣不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服，將會持續充實國防，展現自我防衛的決心，確保沒有人能逼迫台灣走向中國設定路徑，因為中國所設定路徑裡頭，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有2,300萬人的主權。

此外，印太區域變化局勢，讓台灣在區域中關鍵地位更受矚目。蔡英文演說中指出，近期台美TIFA復談，台灣也向CPTPP遞件，在國際上台灣議題不再邊緣，台灣不再是亞細亞的孤兒，而是能勇敢面對挑戰的堅韌之島。

蔡英文認為，當台灣越好，中國給予的壓力就越大，台灣沒有鬆懈的本錢。印太區域的情勢，日趨緊張複雜，北京當局調整改革開放以來的政經發展方向，而共機在台灣西南空域常態化活動，已經影響國安與飛安。她認為，中華民國正處在72年來最複雜多變局勢當中，我們走的每一步，勢必牽動世界未來走向；世界未來的走向，也必將影響台灣的前途。

國台辦回應：

堅持九二共識，是解決兩岸分歧共同政治基礎。

針對蔡英文兩岸關係談話，大陸國台辦發言人馬曉光10日晚間回應表示，堅持「九二共識」、反對「台獨」是兩岸關係的共同政治基礎，大陸願意在此政治基礎上，解決兩岸分歧，推動兩岸關係和平發展。馬曉光稱，民進黨當局否認「九二共識」，破壞對話基礎，謀求「台獨」分裂，關閉兩岸對話的大門，「這難道不是改變現狀」。並稱台獨是絕路，「台灣的前途由全體中國人民共同決定」。

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(時報資訊)