總統蔡英文國慶演說，盼在能源議題取得社會意見最大公約數，投資專家指出，在通膨罩頂下，能源問題已是全球目光焦點，預期政策力挺的新能源、電動車及五倍券概念股，及最挺政策的金融大軍，有望點亮光輝十月行情。
電動車聯盟的廣宇、鴻準、康普、光寶科、裕隆，新能源的國碩、聯合再生、廣錠，五倍券概念的統一超、味全、華碩、晶華，以及中信金、新光金、開發金、京城銀等16檔個股，近一周法人積極加碼，8日股價逆勢走揚，率先股漲慶賀。
統一投顧董事長黎方國指出，美國非農就業人口僅增加19.4萬人，遠低於預期的50萬人，市場對此解讀不一，而10年期美債殖利率觸及1.6％高點，中國大陸的恒大債務危機、限電政策，以及上市櫃公司對明年景氣展望保守，獲利恐不如今年亮麗等，也衝擊持股信心。
在個股續航力有限下，力挺政策的壽險金控，有望發揮支撐指數的作用。而MIH電動車聯盟在裕隆造車工藝背書保證下，也有望在新車正式亮相前，股價先歡呼。
群益投顧副總裁曾炎裕指出，台灣電動車發展以電池材料、導線架、功率元件等為主，大部分都是中小型零件元件廠，符合10月後指數成分股空間相對壓縮慣性，焦點股可留意康普、美琪瑪、中碳、順德、漢磊、健策、德微、朋程等。
此外，台灣曾連續9天本土零確診（9日才中斷+0），預估第一劑疫苗覆蓋率達七成以上，政府就會考慮大幅解禁，五倍券發放，預期對第四季內需市場提供消費動能。
新光創新科技基金經理人吳文同也認為，國內振興券上路後，考量中央與地方加碼、促銷活動熱絡，國發會預期可望創造高達2,000億元效益，加上國內新冠疫情趨緩，防疫措施鬆綁，有助於帶動內需消費動能升溫。
台新投顧副總經理黃文清指出，台股上周周線小漲0.4％，為近五周以來首度收漲，但攻擊力道不足，成交量自7月以來持續滑落，日均量僅3,000億元，僅高峰期的五成。
再者，外資態度翻空，10月以來已賣超737億元，目前國內外金融與產業政策相對有利於非電子股，可偏多操作。電子股部分，則以電動車為主，特斯拉供應鏈缺料狀況持續緩解，預期電動車零組件廠營運將優於同業。
（相關新聞見A2、A3）
(時報資訊)
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