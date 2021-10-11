大陸20家電商平台企業9日聯合發布《中國新電商行業健康發展倡議書》，提出助力共同富裕等5點倡議。圖為2020年重慶市三峽柑橘·雲陽紅橙交易大會暨第6屆電商節消費扶貧活動。（新華社） 中國人民銀行（大陸央行）行長易綱近日在國際清算銀行（BIS）監管大型科技公司國際會議上表示，中國對大型金融科技公司的監管應對體現為以下三條監管實踐：一是金融作為特許行業，必須持牌經營；二是建立適當的防火牆，避免金融風險跨部門、跨行業傳播；三是斷開金融資訊和商業資訊之間的不當連接，防止「數據－網路效應－金融業務」的閉環效應產生壟斷。

外界解讀，在大陸十一國慶日後首日，由國家層面對外賣平台巨頭美團的反壟斷調查結果，加上易綱此番最新表態，為大陸國內互聯網壟斷平台再次敲響了警鐘。

金融科技蓬勃 帶來五大挑戰

易綱指出，在技術進步的推動下，中國金融科技蓬勃發展。近年來，人工智慧（A）、大數據（B）、雲計算（C）、分散式記帳（D）、電子商務（E）等新興技術逐漸與金融業務深度融合，加速了金融創新，並催生出移動支付、網路信貸、智慧投顧等新業態。

他說，中國有近10億網路用戶，為金融科技運用奠定了基礎。資料顯示，2019年，87％的中國消費者使用金融科技，2020年末全球前20大平台公司中，中資企業已占據5席。

易綱還提到，在技術進步的推動下，金融科技呈現蓬勃發展，但同時也給中國監管當局帶來了五大新挑戰，比如頭部平台公司在同一個平台下提供理財、信貸、保險等金融服務，放大了金融風險的跨產品、跨市場傳染的可能性；部分平台公司透過交叉補貼等方式搶占市場，獲得市場支配地位後實行排他性政策；大型平台公司存在過度收集、甚至濫用消費者資訊的情況，不利於消費者資訊安全和隱私保護。「未來，我們將發揮好與反壟斷部門的監管合力，遏制濫用市場優勢地位的壟斷行為，積極應對演算法歧視等新型壟斷問題。」

新電商大會 提5點倡議

與此同時，以「新經濟、新業態、新發展」為主題的首屆中國新電商大會9日在吉林長春舉行，20家新電商平台企業聯合發布《中國新電商行業健康發展倡議書》，並提出5點倡議，包括：助力共同富裕；共建網路生態；提高服務品質；深化創新驅動；接受社會監督。

(時報資訊)