清華大學能源與動力工程系熱能動力模擬與控制研究所副教授、清華－力拓資源能源與可持續發展聯合研究中心執行主任麻林巍，主要研究領域為能源系統及能源戰略，關注方向包括區域能源系統、能源戰略研究、能源技術創新與大陸的國際能源資源合作戰略等。
大陸9月下旬在東北多個城市先後出現拉閘限電，甚至居民用電受到影響而引發廣泛關注。大陸國家發改委9月29日也強調要「堅守民生用能保供底線，堅決避免壓限居民用能的情況發生。」
為此，麻林巍撰文《關於東北限電問題的系統思考》，10月6日於清華BP－清潔能源研究與教育中心旗下微信公眾號發布。他認為「東北限電是一個偶然中的必然事件」，得從能源、經濟低碳轉型的高度來了解根源問題，尤其凸顯煤炭利用是大陸不得不長期面對的一個大矛盾焦點。
麻林巍分析，東北拉閘限電背後隱含大陸能源發展中能力缺失的3個方面。第一是「能源與經濟發展不協調，能源供需建設屢次不匹配」，能源供應的建設節奏總不能及時跟上經濟發展變化，相互間不協調。
其次則是「能源與基礎設施不協調，靈活性能力嚴重不足」。他指出低碳轉型過程中，能源系統要接納高比例的可再生能源，不光智慧化，還需要硬體的配套建設，背後涉及投資動輒兆元人民幣規模，但這樣的投資目前還遠遠沒有完成。
麻林巍表示，第3點是「能源與區域不協調，區域間的應急支援能力不足」，各個區域在能源供需存在各自優化現象，很多時候不能做到全國一盤棋的理想優化調度。
麻林巍總結說，東北限電事件其實是大陸低碳轉型過程，保經濟發展、保能源安全、保減排目標「三難」困境的一個體現，許多問題不是單個領域的工程技術問題，更多是體制、機制與基礎設施的問題。為因應轉型低碳能力上的3個薄弱之處挑戰，可考慮照顧各個區域自己的資源和經濟稟賦，加快區域智慧能源系統的建設和布局。
(時報資訊)
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