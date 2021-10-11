大陸十一長假後，各地限電問題仍難解，有的工廠原定恢復的生產計畫被擱置，因為一些地區迎來一波新的限電政策。以台商聚集的江蘇省昆山市及廣東省東莞市來說，昆山限電直接拉閘不通知，發電機有錢也買不到；東莞方面9日通知11日、12日停止用市電生產，對於不自覺參與錯峰的企業，按規定強制停電並追加停電48小時，限電持續困擾著兩岸製造業供應鏈。

昆山廠商透露，現在的限電狀況每天不一樣，何時限電都是2-3小時前才通知，且不只停380伏用電，連一般的220伏用電也會被拉閘限電，導致生產線被迫喊卡，廠商只能四處尋覓發電機，然即使出高價，買也買不到。目前廠商持續等待官方的用電指引，臨時通知的限電政策也讓產業不確定因子大幅拉升。

目前昆山等地的限電，通常只到晚上10點，之後到隔天早上8點並不限電；用電量較凶的壓鑄成型、CNC切削、塑膠成型等製程，都已改到晚上進行，如今組裝線也必須調整至晚間。

另一個方式是購買發電機，據《IT時報》報導，浙江、廣東、江蘇、福建等省的中小工廠都在搶購柴油發電機。

東莞台商表示，雖然9日被通知11日、12日限電兩天，但不能因此研判已經從先前「開2停5」變成「開5停2」，「因長假後才剛開工沒幾天，可能周一、周二通知你停產，說不定周三開工1天或2天後，又再通知停產，現在一次通知就是先停兩天，限電都臨時通知，是否改善還要觀察一陣子。」

大陸浙江網友在網上爆料的簡訊截圖顯示，浙江部分地區出現電力供需缺口，自10月8日起啟動新的用電方案，要求「開3停4」，每周五、周六、周日、周一停產讓電，企業需要確保10月的日、月用電量不高於今年8月的日、月用電量的43％。有的企業被要求日、月用電量不高於今年8月的日、月用電量的57％。據瞭解，目前浙江有序用電提升至C級，明確輪到停用的企業當天0點到24點全部停止生產用電，但是企業屋頂太陽能發電不在控制範圍。

《IT時報》指出，今年雙11購物節最大挑戰就是限電，因快遞量全球第一的義烏將成為下一個限電聚焦點，如果限電政策持續1個多月，義烏將眼下物流壓力積壓到雙11前夕，必將爆倉。

(時報資訊)