大陸十一長假後，各地限電問題仍難解，有的工廠原定恢復的生產計畫被擱置，因為一些地區迎來一波新的限電政策。以台商聚集的江蘇省昆山市及廣東省東莞市來說，昆山限電直接拉閘不通知，發電機有錢也買不到；東莞方面9日通知11日、12日停止用市電生產，對於不自覺參與錯峰的企業，按規定強制停電並追加停電48小時，限電持續困擾著兩岸製造業供應鏈。
昆山廠商透露，現在的限電狀況每天不一樣，何時限電都是2-3小時前才通知，且不只停380伏用電，連一般的220伏用電也會被拉閘限電，導致生產線被迫喊卡，廠商只能四處尋覓發電機，然即使出高價，買也買不到。目前廠商持續等待官方的用電指引，臨時通知的限電政策也讓產業不確定因子大幅拉升。
目前昆山等地的限電，通常只到晚上10點，之後到隔天早上8點並不限電；用電量較凶的壓鑄成型、CNC切削、塑膠成型等製程，都已改到晚上進行，如今組裝線也必須調整至晚間。
另一個方式是購買發電機，據《IT時報》報導，浙江、廣東、江蘇、福建等省的中小工廠都在搶購柴油發電機。
東莞台商表示，雖然9日被通知11日、12日限電兩天，但不能因此研判已經從先前「開2停5」變成「開5停2」，「因長假後才剛開工沒幾天，可能周一、周二通知你停產，說不定周三開工1天或2天後，又再通知停產，現在一次通知就是先停兩天，限電都臨時通知，是否改善還要觀察一陣子。」
大陸浙江網友在網上爆料的簡訊截圖顯示，浙江部分地區出現電力供需缺口，自10月8日起啟動新的用電方案，要求「開3停4」，每周五、周六、周日、周一停產讓電，企業需要確保10月的日、月用電量不高於今年8月的日、月用電量的43％。有的企業被要求日、月用電量不高於今年8月的日、月用電量的57％。據瞭解，目前浙江有序用電提升至C級，明確輪到停用的企業當天0點到24點全部停止生產用電，但是企業屋頂太陽能發電不在控制範圍。
《IT時報》指出，今年雙11購物節最大挑戰就是限電，因快遞量全球第一的義烏將成為下一個限電聚焦點，如果限電政策持續1個多月，義烏將眼下物流壓力積壓到雙11前夕，必將爆倉。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：