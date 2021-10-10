雙十連假後，台股上市櫃公司9月營收都將全數公布，市場聚焦台積電將在周四(14日)舉行的法人說明會，也成為台股能否重新站回萬七，甚至再往上攻的重要觀察指標，特別是台積電9月營收突破1500億元，創下歷史新高後，外資買盤是否回頭，由台積電領漲，關係大盤走勢。

台股上周五(8日)開高走低，指數收在16640.43點，下跌73.43點，台積電、聯電、聯發科同步走跌，外資由買轉賣，摩爾投顧分析師陳昆仁表示，台股經歷9月以來這一波下跌千點行情後，反彈遇壓力區自然會拉回測試，台股如果要再創新高，融資浮額必須清洗乾淨，所以會回測低檔再上攻。

陳昆仁指出，近期的恒大事件、大陸限電、美債殖利率飆高、美國債務危機等等利空消息不斷，也是藉由利空測試底部，洗掉浮額，對後市行情是好的，但不要妄想指數會直接往上攻，讓指數盤整打底後再去創高，也有利後市，目前指數空間不會太大，個股走勢也會更加分岐。

分析師鐘崑禎也表示，台股全年獲利預估可望年增6成，目前本益比約14倍，而近10年平均本益比約16倍，在全年獲利創新高，而本益比卻大幅低於平均值的情況下，台股基本面極強是毫無爭議性，目前只是缺乏一個有力的點火點，這個點預計就是14日的台積電法說會，台積電只需要針對兩件事去說明，一是美方要求交機密文件的部分，二是有關成熟製程漲價的具體方案，就足以帶動電子族群漲勢，提振市場信心。

台積電9月營收表現亮眼，單月合併營收1526.85億元，月增11.1％，年增19.7％，8日收盤價575元，守在年線、5日均線之上，雖然經濟部長王美花在與美國在台協會(AIT)處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)會面後表示，美方要求半導體廠商提填寫的問卷沒有針對性，只是想了解全球晶片短缺問題的癥結，且問卷採自願性填寫，如果涉及營業機密可以不填寫，而台積電法務長方淑華也強調，台積電不會外洩客戶機密資料，但預料仍將會成為法人關切的焦點，另外，包括調漲代工價格以及第4季營運展望等，都是市場矚目焦點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意