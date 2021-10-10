2020年由疫情帶起的PC出貨成長，已經面臨放緩的局面，未來PC產品出貨將轉向以高階產品為主，也成為台廠經營的重點。

PC廠必須調整商品結構的原因有二：第1，PC市場已開始降溫。根據《財訊》報導，惠普、戴爾以及聯想等全球前三大PC業者中，僅有聯想預估其下半年PC出貨仍能維持微幅成長；其中，惠普財報預估，下半年整體出貨會下修1成以上，庫存水位也已經達到82億美元，是一年多以來的新高。

根據IDC最新的研究數字顯示，雖然20221年的PC出貨量可望超越2020年再創新高，達到3.47億台，成長幅度達14.2%，但這個數字相較起年初預測的18%，已經有相當幅度的下調。

第2，IDC分析師 Ryan Reith認為，零組件供應的短缺，以及持續的物流失衡狀態，是未來PC產業的最大挑戰。業者接受《財訊》採訪時表示，長短料問題在今年特別明顯，尤其是時序控制晶片、電源管理晶片以及音效編解碼晶片等小料件的缺貨問題最大。

PC業者認為，供應鏈的狀態可以說從下塞到上，最終端的設備業者為了確保足夠的零組件庫存而重複下單，已造成整體供應鏈混亂。更何況，讓PC業者苦惱的小料晶片屬成熟製程，其漲價幅度最高就可達20%；由於漲幅驚人，小晶片的供應商轉嫁給下游客戶的難度也會增加，迫使PC業者必須走向更高階、獲利也更高的產品。

下半年PC市場 質重於量

從前五大業者在第2季的出貨數字來看，主打商務電腦以及Chromebook等中低價區間產品的惠普，出貨成長幾乎已經停滯，其出貨年增僅達2.7%；而台廠在高階電競筆電已占有一席之地，未來有更好的機會。

舉例來說，單純以高階電競筆電市場來看，前五大中有3家都是台廠，包括以ROG筆電系列高居銷售第一的華碩，全球市占超過3成，在電競市場有深厚實力的微星以兩成左右居次，其餘才是惠普、戴爾，以及宏碁等業者。

解封與新平台 推動市場

華碩方面表示，近期市場雜音不斷，也觀察到教育Chromebook需求降溫、庫存也開始回升；《財訊》分析，隨著解封後，預期筆電需求將由高階電競、商用接棒，低價產品出貨將會往下調整，下半年訂單需求仍維持高檔，全年營運將優於去年。

微星科技主管表示，由於WFH商機降溫，Chromebook或其他低價PC產品的銷售已經看到極限，但高階PC的需求仍屬穩定成長，今年底明年初在產品布局方面就會更著重包括高階遊戲PC、筆電以及針對創作者設計的高性能PC系統產品。

(時報資訊)

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