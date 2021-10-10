全美民眾可能必須忍耐通貨膨脹造成的高物價，至少到今年底，先前聯準會（Fed）上修個人消費支出物價（ＰＣＥ）預估的通膨率，從三．四％上修至四．二％；消費者物價指數（ＣＰＩ）的預期通膨年增更上看五．三％；想想十個月前，聯準會預估今年的通膨率平均一．八％；但實際情況不僅更加嚴重，持續時間也將更長。

美國聯準會主席鮑威爾表示，通貨膨脹仍會持續幾個月；他認為目前供貨問題非常嚴重，但在未來將獲得改善，屆時通貨膨脹將趨緩。只不過短時間之內就必須忍受物價上漲。而聯準會十一月預計將減少購債，從每個月一二○○億美元先著手，明年下半年可能升息，所以近期美元走強，來到近一年高峰九四附近，資金湧向美元避險。年初迄今美元指數已上漲四．七％，並逼近一年來高點。此外，根據美國商品期貨交易委員會的數據顯示，期貨市場上對美元多頭的淨押注也已升高到逾十八個月的高位。投行甚至預期聯準會將收緊貨幣政策下，美元可能從目前水平再漲多達十％。至於中國恒大集團可能引發的漣漪效應，以及美國通膨居高不下與經濟成長可能放緩等憂慮也有助美元升值。美元九月份上漲一．七％，但標普指數在九月大跌四．八％，創下去年三月以來最糟表現，但這些因素都指向一個停滯通膨的環境，促使市場資金流入美元尋求避險。

台股年線可能反覆被測試

其結果會牽動原先在ＥＴＦ近十兆美元資金轉換，影響過去ＥＴＦ最喜愛的個股，如尖牙股及高總市值公司股價將有向下修正壓力。最近像是谷歌股價從二九三六回到二六五三美元，跌幅為九．六％，蘋果從一五七．二六美元回到一三八．二七美元，跌幅為十二．○七％，亞馬遜從三五四九美元回到三一七六美元，跌幅為十．五六％，買進庫藏股的微軟從三○五．三二美元回到二八○美元，跌幅八．二六％，輝達二三○．四三美元跌至一九五．五五美元，跌幅十五．一％；三星從八三三○○韓元跌到七一四○○韓元，跌幅為十四．三％；台灣的台積電六三八跌至五六○元，跌幅十二．二％。所以標普、那斯達克、費半、台股等指數都破半年線，韓國甚至跌破年線。

市場資金以避險為主，美國也不例外。尤其下周起企業財報將陸續公布，受中國限電應該不會有太好消息，還有美國重建案是否通過，兩黨正在激烈鬥爭；十八日則是舉債上限調升最後公布日，美國二八．四兆美元債務上限八月確立以來，財長葉倫就不斷籲請國會設法提高或暫停舉債上限，否則可能創下史上首次債務違約紀錄，再來則是聯準會開會。這些變數看起都不會太好或會增加市場震盪。尤其聯準會對於通膨看法已轉向鷹派，後續貨幣政策將決定資金是否進一步轉進美元。果如此，股市依舊還有調整壓力，美、日、台股年線將反覆被測試。反之，美元利多若走貶，則利股市反彈。

最近以來雖看到銅、鐵礦石等上半年大漲的原物料回檔，但是油價卻向上一路不回，近日在OPEC+按原先協議，每月每日增加原油生產四○萬桶後，未再提高市場預期的八○萬桶產量；美國頁岩油業者也未加入增產，使得西德州原油價格再創今年新高，超過七九美元，累計今年漲幅超過六成，油價上漲超過五成，最主要還是入冬，天然氣價格持續飆漲帶動，石油因為有替代作用，所以持續上漲。

鋼鐵、紡纖、食品有伏筆

此外，在中國限電壓力下，地方轉向加緊採購燃煤，也傳出政策下令買進石油增加戰備儲油；美元強勢中再去買高價的煤、油，除了加重中國財政負擔，成為最大受害者外，油價屢創新高，對於塑化上游原料，從煉油到五大泛用樹脂，再到特用化學價格都是向上走，近兩周台灣塑化股以及美國能源股就扮演指數拉回時的中流砥柱。（全文未完）

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(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意