台股近期震盪不小，讓不少投資人相當擔憂，其中航運股已從7月高點後崩跌將近6成，更讓許多「水手」哀鴻遍野，有網友就透露自己手上有3張買在128元的陽明股票被套牢，急著上網求助該停損還是繼續放，引起網友們熱烈討論。

陽明在7月初曾站上234.5元高點，但周五（8日）只剩下96.8元，短短3個月內暴跌將近6成。有網友在PTT論壇發文表示，「上個月買在128的三張陽明，眼看不斷下跌心真的很慌，也很累，不知是否建議停損呢？還是再觀望一陣子呢？」

文章一出引起正反兩面熱議，有不少人認為直接停損去買有上漲空間的股票能更快賺回損失，「認真，會影響到生活就砍了」、「覺得不好睡，閉眼砍一張或兩張」、「我150三張已經砍了，給你參考」、「停損買別的還比較乾脆」、「當你會這樣問就代表趨勢還沒止跌，近期先趕快賣吧，不然越跌越多。」

不過有網友認為原Po買在128元還有機會解套，「128還好吧，買200多的一堆，但會影響生活還是砍了吧」、「有錢可以攤平啦，但你現在就已經緊張成這樣，我看不是砍了就是蓋牌」、「128的話可以等等看吧」、、「128相對來說算低了，一堆150以上的還在抱。」

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(時報資訊)

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