大陸十一長假期間（10月1日至7日），多家汽車品牌到店客流量成長，同時在車用晶片短缺的背景下，加劇消費者買車「緊迫感」，成交率也進一步提升。

第一財經報導，大陸電動車大廠比亞迪4S店（集汽車銷售、維修、配件與資訊服務為一體的銷售店）市場部人士指出，與往年相比，2021年十一長假車市最大的特點就是簽約率提升，往年到店簽約率在30％左右，2021年則達到50％。

大陸汽車電商易車網數據顯示，與2020年相比，2021年十一長假期間跨市出遊下降40％，跨省出遊下降34％，有43％的用戶選擇宅在家好好休息。在此背景下，十一長假車市回暖，易車使用者數量、線上留資料意願、微信諮詢量比例等均大幅成長。其中，易車活躍使用者較十一長假前增加6％，新增用戶增加28％，詢價意向率增加33％。

中國汽車流通協會稍早表示，如果市場車源供應緊張情況緩解，預計10月銷量與9月相比上升。目前，車用晶片缺口峰值已經過去，未來晶片供應將會緩慢提升，但傳導至汽車終端銷售還需要三個月至五個月。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34746.25 -8.69(0.03%)
10/09
S&P500
4391.34 -8.42(0.19%)
10/09
Nasdaq
14579.54 -74.48(0.51%)
10/09
費半指數
3246.27 -28.21(0.86%)
10/09
日經225
28048.94 +370.73(1.34%)
10/08
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
10/08
香港恆生
24837.85 +136.12(0.55%)
10/08
上證指數
3592.17 +24.00(0.67%)
10/08
深圳成指
14414.16 +105.15(0.73%)
10/08
英國FTSE
7095.55 +17.51(0.25%)
10/08
法國CAC
6559.99 -40.20(0.61%)
10/09
德國DAX
15206.13 -44.73(0.29%)
10/08

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