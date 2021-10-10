五倍券官網藏了簡體註釋，一名網友今（10）日意外發現五倍券官網的源代碼，出現許多簡體字註釋，經比對後與對岸部落客的網頁十分相似，此文也引起網友熱議，留言諷刺「天才IT大臣，天才抄襲大臣」、「你要抄也拜託不著痕跡，全抄真難看」。

網友發現五倍券官網源代碼有大量簡體字註釋，引起鄉民熱議。（翻攝PTT） 原PO在PTT八卦板上以「五倍券官網源代碼簡體註釋忘了刪？」發文指出，自己觀摩五倍券官網的源代碼，發現其中有不少簡體註釋，與大陸IT技術交流平台CSDN上的部落客「福州司馬懿」所寫的似曾相似，認為官網工程師應是參考大陸部落客的註釋，可能是忘記刪除簡體字部分。

原PO比對簡體註釋，與大陸部落客所寫很相似。（翻攝PTT）

不少網友紛紛留言「發包給大陸做的？」、「這是不是來自中國的滲透？」、「跟華為程式碼有cisco 商標一樣」、「天才IT大臣 天才抄襲大臣」、「你要抄也拜託不著痕跡 全抄真難看」、「心態不健康」。

另一派網友則認為參考程式代碼，是工程師常做的事，「code都是抄來抄去」、「毫不意外 寫程式本來就是網路上的複製貼上」、「原來剪貼網路程式碼叫做親共」、「工程師很辛苦 duck不必」、「外包的真爽，抄還不刪註釋」、「該就剪貼啦，很平常不過放在公部門被挖出」。

原PO今天下午再度發文指出，五倍券官網源代碼更新了，原本的簡體註釋已經消失，再度引起網友討論，「咱們天才埃踢外包大臣這外包的質量不行啊」、「你害塔綠班戰士假日還要加班，很累欸」、「刪除有什麼用，都截圖備份了，賴不掉～」。

(時報資訊)