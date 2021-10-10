台股近年景氣火熱，不少投資人進入股市，選擇以存股做為主要投資策略，有網友好奇詢問，存股是專心存一檔比較好，還是需要多選幾檔分散風險較適合，意外釣出內行網友分享自己的存股策略，他主要先專心存一檔，等累積明顯現金流後，再用股利轉投資其他標的，分散風險的同時也可以不斷擴大獲利。

有網友在PTT論壇上發文表示，從今年5月開始存股，平均每個月買2張開發金，且逢綠就買打算長期持有，但一段時間過去，他開始思考存股是專心存一檔就好，還是也需要分散風險，因此上網詢問大家的意見，引起網友們熱烈討論。

文章一出意外釣出老手回應，該名網友以自身經驗為例，分享存股秘訣，起初先專心存一檔，等到股利已出現明顯現金流時，再選擇其餘存股標的，繼續擴大存股的效益，「集中火力的好處，是在過程中慢慢學會一些有參考性的資訊，可以更深入了解個股股性。」

此外，有不少人認為，即使投資策略是以存股為主，還是要注意分散風險，並關注個股狀況，以免到最後結果不如預期，「我買台泥.開發.光寶，不同產業各一些」、「存股要定時檢視基本面，那些說買了就放著不管的是幹話」、「有在低點買入就沒錯，所以還是要留意股價漲跌」、「個人是分傳產，金融，ETF」、「沒有績效打算，可以分散比較心安吧。」

不僅如此，有人點出，如果無法判斷標的好壞，直接買ETF最輕鬆方便，「如果你有這疑惑買0056刪app就好」、「直接買ETF就不用動腦」、「菜雞0050 006208結束，不用研究」、「存股買0050、0056就好，你存這些風險就很大」、「存股買ETF比較簡單」、「會挑的自己組ETF，不會的買別人挑好的。」

(時報資訊)

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