台股近年景氣火熱，不少投資人進入股市，選擇以存股做為主要投資策略，有網友好奇詢問，存股是專心存一檔比較好，還是需要多選幾檔分散風險較適合，意外釣出內行網友分享自己的存股策略，他主要先專心存一檔，等累積明顯現金流後，再用股利轉投資其他標的，分散風險的同時也可以不斷擴大獲利。
有網友在PTT論壇上發文表示，從今年5月開始存股，平均每個月買2張開發金，且逢綠就買打算長期持有，但一段時間過去，他開始思考存股是專心存一檔就好，還是也需要分散風險，因此上網詢問大家的意見，引起網友們熱烈討論。
文章一出意外釣出老手回應，該名網友以自身經驗為例，分享存股秘訣，起初先專心存一檔，等到股利已出現明顯現金流時，再選擇其餘存股標的，繼續擴大存股的效益，「集中火力的好處，是在過程中慢慢學會一些有參考性的資訊，可以更深入了解個股股性。」
此外，有不少人認為，即使投資策略是以存股為主，還是要注意分散風險，並關注個股狀況，以免到最後結果不如預期，「我買台泥.開發.光寶，不同產業各一些」、「存股要定時檢視基本面，那些說買了就放著不管的是幹話」、「有在低點買入就沒錯，所以還是要留意股價漲跌」、「個人是分傳產，金融，ETF」、「沒有績效打算，可以分散比較心安吧。」
不僅如此，有人點出，如果無法判斷標的好壞，直接買ETF最輕鬆方便，「如果你有這疑惑買0056刪app就好」、「直接買ETF就不用動腦」、「菜雞0050 006208結束，不用研究」、「存股買0050、0056就好，你存這些風險就很大」、「存股買ETF比較簡單」、「會挑的自己組ETF，不會的買別人挑好的。」
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：