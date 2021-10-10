在恒大集團信用風險籠罩全球市場的背景下，6月發行的大陸首批9檔公募REITs（不動產投資信託基金）表現亮眼。截至9月底，9檔基金的交易價格與6月底相比均上漲，平均漲幅接近一成。
日經中文網報導，6月21日，大陸共有9檔公募REITs同時在上交所或深交所上市。與日本、美國的REITs相同，大陸的REITs機制是把在市場上募集到的資金，作為本錢投資於實物資產，然後向投資者分配收益。
從基金交易價格來看，9檔基金的漲勢十分明顯。從6月底到9月底，9檔基金的平均漲幅達到9％。投資於廢棄物處理設施的首鋼綠能，以及投資於污水處理廠的首創水務分別累計大漲19％。而投資於高速公路的浙江杭徽累計上漲11％，投資於倉儲物流的普洛斯則上漲10％。
(時報資訊)
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