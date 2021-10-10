隨著社會發展，追逐名利已然成為多數人的生活常態。《網易》網站近日分享水瓶座、天蠍座、獅子座、處女座相較其他星座，他們冷酷無情，不講情面，而且心狠手辣，利益至上。
水瓶座
水瓶座的人非常有個性，他們思考問題的方式很獨特，不會過多在意旁人的看法。他們認為，日子是自己在過，好與不好，自己心裡最清楚。為了過好自己的生活，他們只看重自身的利益，常常忽略他人的感受。就算是身邊最親密的人，如果妨礙到他們，也不會輕易放過，不講任何情面。
天蠍座
天蠍座的人非常理性，他們喜歡獨立思考問題，善於獨處，沉著冷靜。他們雖然喜歡獨處，但也並非不擅長社交，看上去不好接近的他們，只是為了隱藏自己的內心。還有一個原因就是，他們不想進行無效的社交，對於那些並非志同道合的人，根本不屑於搭理。不想浪費自己的時間，在一些無意義的人身上，常常讓人覺得他們冷酷無情。
獅子座
獅子座的人平時與所有人都和睦共處，熱情又開朗。但是一旦牽涉到自身的利益，他們便會謹慎起來，表面上對什麼都不在乎，只是為了掩飾自己的真實內心。他們很有理想抱負，做事情的能力也很出眾，野心很大，自身的實力也足夠支撐起自己的野心。為了獲得最後的成功，他們每走一步都小心翼翼，倘若有人阻礙，不管是誰，他們都會進行報復，絕不心慈手軟。
處女座
處女座人的精明，平時看上去不動聲色，為人低調。對他們來說，每一天做好自己該做的事情，過好自己的生活便足夠。對於生活，他們有著自己的理解，希望通過自身的努力，來獲取更多利益，為了實現心中所想，他們用盡一切辦法。如果自己的努力被他人攔阻，他們絕不會就此罷休，以牙還牙，甚至雙倍還擊。
(時報資訊)
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