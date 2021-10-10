中國指數研究院（簡稱中指院）8日公布數據顯示，十一長假期間（10月1日至7日），大陸重點監測城市新成屋成交面積年減33％，因民眾買房意願不足，房市延續9月的觀望態勢。

香港信報報導，中指院指出，十一長假期間，北京、上海、廣州、深圳這四個一線城市新成屋累計成交42.19萬平方公尺，與2020年同期大致持平，其中上海新成屋累計成交7.86萬平方公尺，年減42％。

中指院又指，大陸二線和三、四線重點城市，受前期調控政策影響，房市明顯降溫。武漢、蘇州、大連、寧波、福州、青島、濟南這七個二線重點城市，十一長假期間新成屋累計成交35.32萬平方公尺，年減43％。東莞、溫州、莆田、泰安這四個三、四線重點城市，十一長假期間新成屋累計成交13.68萬平方公尺，年減44％。

中指院表示，整體來看，十一長假期間市場情緒延續9月較為低迷態勢，穩預期政策效果仍需要時間驗證。展望第四季，部分城市存在政策微調預期，整體市場有望改善，但政策環境仍較為嚴格，短期市場仍有調整壓力。

另外，中原地產指出，大陸大部分城市在十一長假期間整體市場新增成交量都是多年最低，一線城市中古屋接近零成交。同時，不僅未出現往年常見的三、四線城市民眾返鄉購屋潮，三、四線城市還出現加速打折現象。

(時報資訊)