中國駐洛杉磯總領事館8日指出，近期有多名中國留學生在洛杉磯國際機場入境時，遭美國邊檢執法人員反覆盤問赴美學習目的、過往學業成績，以及是否剽竊實驗室數據等情況，有的還遭到威脅、恐嚇，甚至被限制自由長達數十小時，最終被拒絕入境、遣返回國。
香港01報導，中國駐洛杉磯總領事館網站公布，還有部分中國留學生離境回國時遭美國執法人員盤查，被沒收個人電子設備。對此，中國駐洛杉磯總領事館已向美方提出嚴正交涉，要求美方糾正錯誤，停止利用各種藉口對中國留學生進行無端限制和打壓。
7月份，中國政府聲稱至少有500名中國留學生簽證申請被拒。8月15日，有三名中國留學生持合法簽證在美國休士頓機場入境時，遭美方盤查並遣返回國，理由是這三人受中國政府資助，或是在其個人手機內發現軍訓照片，因此被懷疑有軍方背景。
(時報資訊)
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