據《人民日報》引述中國銀聯最新數據顯示，大陸國慶假期期間（10月1日至7日），銀聯網路交易金額達2.72兆元（人民幣，下同），交易筆數為48.63億筆，日均交易筆數較去年國慶假期增長超過30％。
中國銀聯數據分析師胡偉表示，今年大陸國慶假期，購物、餐飲、景區售票方面的日均交易金額較去年國慶假期分別增長31％、28％、24％；海南、甘肅、西藏等地交易金額增幅居前，成為出行熱點地區。從銀聯資料看，國慶假期消費活力十足，周邊消費、體驗式消費受到消費者青睞。
(時報資訊)
據《人民日報》引述中國銀聯最新數據顯示，大陸國慶假期期間（10月1日至7日），銀聯網路交易金額達2.72兆元（人民幣，下同），交易筆數為48.63億筆，日均交易筆數較去年國慶假期增長超過30％。
中國銀聯數據分析師胡偉表示，今年大陸國慶假期，購物、餐飲、景區售票方面的日均交易金額較去年國慶假期分別增長31％、28％、24％；海南、甘肅、西藏等地交易金額增幅居前，成為出行熱點地區。從銀聯資料看，國慶假期消費活力十足，周邊消費、體驗式消費受到消費者青睞。
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