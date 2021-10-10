據《人民日報》引述中國銀聯最新數據顯示，大陸國慶假期期間（10月1日至7日），銀聯網路交易金額達2.72兆元（人民幣，下同），交易筆數為48.63億筆，日均交易筆數較去年國慶假期增長超過30％。

中國銀聯數據分析師胡偉表示，今年大陸國慶假期，購物、餐飲、景區售票方面的日均交易金額較去年國慶假期分別增長31％、28％、24％；海南、甘肅、西藏等地交易金額增幅居前，成為出行熱點地區。從銀聯資料看，國慶假期消費活力十足，周邊消費、體驗式消費受到消費者青睞。

(時報資訊)

#中國銀聯 #十一連假 #網路交易

主要市場指數

紐約道瓊
34746.25 -8.69(0.03%)
10/09
S&P500
4391.34 -8.42(0.19%)
10/09
Nasdaq
14579.54 -74.48(0.51%)
10/09
費半指數
3246.27 -28.21(0.86%)
10/09
日經225
28048.94 +370.73(1.34%)
10/08
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
10/08
香港恆生
24837.85 +136.12(0.55%)
10/08
上證指數
3592.17 +24.00(0.67%)
10/08
深圳成指
14414.16 +105.15(0.73%)
10/08
英國FTSE
7095.55 +17.51(0.25%)
10/08
法國CAC
6559.99 -40.20(0.61%)
10/09
德國DAX
15206.13 -44.73(0.29%)
10/08

延伸閱讀