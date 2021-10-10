近來受極端氣候影響，易發生致災豪雨，淹水災情頻傳，台北市議員戴錫欽質疑，核准水災災害補助要件為積淹水高度50公分，但北市近來淹水平均高度僅15至43公分，批評「天龍法令」不合時宜，且民眾申請災害補助准駁標準不一，常常「同巷弄不同命」，對此，北市社會局回應，若有特殊情形，會依實際情況放寬認定。

戴錫欽表示，依「水災災害救助種類及標準」規定，核准水災災害的補助要件為「積淹水高度50公分＋住家＋實居」，但據資料顯示，台北市2018年至今年728件的積淹水案中，平均高度僅15至43公分，根本未達50公分；達50公分以上僅142件，有不少一樓為店家而非住家，如何以「住家且實居」來申請？

以今年6月4日淹水案為例，戴錫欽質疑，竟有6個地點「同排同棟建物補助准駁兩樣情」，同樣都是富陽街，64號與68號准予補助，但62與66號卻被駁回？甚至在忠孝東路4段553巷52弄，共13戶申請補助，有9戶核准、4戶被駁回。

戴錫欽砲轟，市府總以積淹水未高度50公分為由予以駁回，一般人在淹水時，第一時間都在救災，哪有時間拍照？難道要等水淹50公分後再救嗎？

戴錫欽表示，今年6月4日的水災救助，總申請數168件，核准數僅72件，約43％，不近民情、不貼地氣的法令，也難怪4年142件50公分積淹水案，僅79件獲補助。

他批，「天龍法令」早不合時宜，市府應函請中央修法，呼籲市府應整理近幾年淹水高度紀錄、補助情況，放寬核准對象以及研議水災認定彈性化。

對此，社會局社會救助科科長陳肯玉強調，淹水未達50公分及商家非自住的房舍淹水，非中央規範的淹水補助範圍，民眾申請補助時，區所同仁或里幹事將現場勘查，若有特殊情形，會依實際情況放寬認定補助。

(時報資訊)