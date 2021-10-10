郵局4日起開放網路及電話預約五倍券紙本，到今（10）日上午11點已經成功預約162萬4553份。郵局紙本五倍券可於領券前3天前預約，12日開始領券。
去年1068萬人次、約近半國人赴郵局親領三倍券，尤其頭3周塞爆，顯示郵局是民眾非常青睞的事務管道。今年為了避免塞車，不讓民眾領券時還冒群聚風險，郵局改採兩階段「先預約再領券」，本月12日至30日僅受理已預約民眾領取，即日起可至「中華郵政公司全球資訊網振興五倍券預約專區」或客服專線0800-700-199預約3天後的領券郵局、日期及時段，一次最多可預約5份。
中華郵政公司發言人兼副總經理郭純陽說明，領券時每天有50萬個名額，「應該是夠的」如果當天都約滿，可以改約隔天。
如果不想預約或是6人以上集體預約者，可於11月1日到明年4月30日到郵局領券。預約截止日是明年4月27日，領券截止日是明年4月30日。預約領券前一日將另發送提醒簡訊，民眾需帶健保卡或國民身分證領券。另10月16日及10月23日周六全國有1269個郵局全日加班，受理領券。
(時報資訊)
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