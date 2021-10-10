國際原油漲勢延續，每桶價格站上80美元水準，導致中油在遵循維持亞鄰最低機制外，也啟動平穩措施，減緩油價飆高衝擊。中油表示，因雙重平穩機制啟動，本週汽油吸收1.4元，柴油吸收2.6元；汽、柴油每公升僅各調漲0.4元及0.3元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升25.7元。

美國供應管理協會(ISM)公布9月美國製造業採購經理人指數(PMI)轉強、石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)維持溫和增產計畫不另行增產等因素影響，帶動油價持續上漲。

影響所及，中油本週調價指標7D3B週均價上漲3.19美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.133美元，國內油價依公式計算漲幅為3.72%，汽、柴油每公升原應各調漲1.8元及2.9元。

中油指出，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，中油吸收此部分調幅，吸收後95無鉛汽油每公升30.3元，因而再啟動油價平穩措施，超出之0.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.1元；最終汽、柴油實際價格每公升各調漲0.4元及0.3元。累計110年至9月底止，中油共吸收57.56億元。

(時報資訊)