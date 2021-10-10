總統蔡英文於國慶演說中指出，台灣經濟表現重回亞洲四小龍之首，台灣有能力創造更有韌性、更自主的經濟發展模式，台灣已經走出不再依賴單一市場的新經濟路線，這是台灣經濟能夠立足世界、扮演更重要角色的關鍵。

她表示，過去一年雖然內需受到疫情衝擊，但沒有影響到台灣的成長動能，全球半導體晶片的短缺，更凸顯了台灣在供應鏈上的重要性。

蔡英文強調，她自2016年上任開始，就致力於貿易多元化、產業創新、能源轉型、人才培育及引進，讓國人看到台灣經濟結構的正向轉變。這幾年來，面對全球經濟變局，政府協助台商大量回流，加速產業轉型，一舉翻轉過去30年，因為過度依賴單一市場所造成的經濟成長緩慢，以及資金和人才外流的問題。

蔡英文將在憲政體制改革、轉型正義工程、能源政策等方面，引入社會力，尋求社會最大公約數。

她認為，沒有一個國家可以在反覆的能源政策下，持續累積經濟成長的動能，台灣已經和國際主流同步，宣示2050淨零排放目標，也必須和各界一起規劃路徑圖，把握相應趨勢、及早評估風險，建構更具彈性、更有應變能力的供電體系。這不僅攸關競爭力，也關係環境永續。

(時報資訊)