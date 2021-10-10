總統蔡英文今日發表國慶演說，她在演說開頭便表示，5月台灣遭逢新冠肺炎疫情爆發以來，最嚴峻的挑戰，有800多位民眾失去生命，他們是大家生命共同體的成員，她要向這800多人的家人，致上最誠摯的慰問。
蔡英文指出，這一波疫情中，再度看見台灣人民的高度自律和素養。不管天氣再怎麼熱，大家總是不忘戴上口罩，不管走到哪裡，大家都會自動掃實聯制QR Code，並且保持社交距離。疫苗到了，大家按照政府的安排，有秩序地接種，大家的配合，政府也絕不會視為理所當然。
她也特別感謝鴻海／永齡基金會、台積電、慈濟等民間組織，跟政府攜手合作，並感謝醫護人員的辛勞，以及所有的台灣人民，在如此困難的時刻，是大家的團結，守住了國家與家園，
除了台灣自助外，還有來自國際友人的協助，包括日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等國家，在全球疫情嚴峻，且疫苗供應不穩的情況下，伸出援手，這就是「民主大聯盟，世界加好友」。
蔡英文認為，台灣不會忘記別人對台灣的好，2020年台灣向國際送口罩，是「Taiwan can help」，2021年國際送來的疫苗，是「友情的疫苗」，這就是「善的循環」，她向國際社會承諾，台灣一定會在國際社會中，做出貢獻，讓「善的循環」不斷地擴散出去。
(時報資訊)
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