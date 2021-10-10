【時報-台北電】台灣中油公司自明（11）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.4元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升25.7元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽油吸收1.4元，柴油吸收2.6元。

台灣中油表示，本週因美國供應管理協會(ISM)公布9月美國製造業採購經理人指數(PMI)轉強、石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)維持溫和增產計畫不另行增產等因素影響，帶動油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.19美元，新台幣兌美元匯率貶值0.133美元，國內油價依公式計算漲幅為3.72%，汽、柴油每公升原應各調漲1.8元及2.9元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，台灣中油吸收此部分調幅，吸收後95無鉛汽油每公升30.3元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之0.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.1元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收1.4元，柴油吸收2.6元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.4元及0.3元。

本週依油價公式、維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之1.4元及2.6元由台灣中油吸收，累計110年至9月底止，台灣中油共吸收57.56億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。(台灣中油與亞鄰各國油價比較表，請參考全球資訊網https://www.cpc.com.tw之產品與服務--亞鄰各國比較表)（編輯整理：葉時安）

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