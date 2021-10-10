總統蔡英文今日於國慶演說中提出四個堅持，其中包括：中華民國與中華人民共和國互不隸屬，必須堅持主權不容侵犯併吞。她強調，兩岸解決分歧，必須透過平等對話。

蔡英文認為，現今台灣國際形象，已經不再是亞細亞的孤兒，而是能夠勇敢面對挑戰的堅韌之島。但是當台灣越好，中國給台灣的壓力就越大。蔡英文提醒所有的國人同胞，台灣沒有鬆懈的本錢。

她指出，現在國際情勢處在72年來最複雜的局面，印太區域的情勢，日趨緊張。北京當局在全面掌控香港，壓制民主人士後，也調整了改革開放以來的政經發展方向。包括南海、東海，區域的秩序正受到挑戰，台灣的西南空域，共機常態化的活動，嚴重影響台灣的國安及飛安。

蔡英文認為，G7、北約、歐盟，以及美日印澳的四方安全對話，不約而同關注台海的和平與安全，同時也關心印太區域和平穩定的現狀，是否會遭到中國片面破壞。

兩岸關係上，蔡英文重申：台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力，善意不變、承諾不變，維持現狀就是台灣的主張，台灣也會全力阻止現狀被片面改變。

蔡英文向北京喊話：「兩岸解決分歧，必須透過平等對話」。期待兩岸關係和緩，台灣不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服。我們會持續充實國防，展現自我防衛的決心，確保沒有人能逼迫台灣走向中國設定的路徑。因為中國所設定的路徑裡頭，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有2,300萬人的主權。

為確保民主體制，蔡英文提出四個堅持：永遠要堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

她強調，四個堅持，是台灣人民給台灣的底線，也是台灣的最大公約數，站在公約數的共同基礎之上，政府有責任累積更多的共識，以團結的姿態，來面對未來的挑戰。

(時報資訊)