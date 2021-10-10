是誰有這樣能耐，讓特斯拉、蘋果、Google、星巴克、可口可樂等中高階主管，統統放棄優渥薪水，加入一家名不見經傳的新創公司？
不僅如此，包含宏碁創辦人黃少華、美國最大餐飲設備商米德爾（Middleby）、日本Sony、統一國際、六角集團都是他的投資人。
來自台灣、年僅33歲的徐浩哲，靠著一個大膽的創業夢，打動了他們。
曾經，他是特斯拉早期極少數的台灣員工，2013年加入擔任製造工程師，之後晉升為電池部自動化生產經理，掌管30條電池產線、管理20多人。在那裡，他每週與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）開會。
從小熱愛解題過程
搶進頂尖企業觀摩最強者
但2017年，他卻毅然辭職創業，在矽谷成立百睿達，將特斯拉的自動化流程導入手搖茶產業，耗資4億元研發出手搖茶機器人，透過茶飲、焦糖等12種原物料的排列組合，可提供40多款飲料選擇。
他的夢想是：讓手搖茶機取代可樂機，輸出全世界。
外觀看似是一台飲料機，但只要按下螢幕點餐，短短15秒，不論是蜂蜜檸檬、芒果燕麥奶等各種飲料，機器人就能製作完成。該機器人目前採買斷或租賃制，訂單數破千，打入全美近3百個據點，包含海底撈等連鎖餐廳、賣場、機場，甚至Google總部等。今年累積訂單金額超過1千萬美金（約合新台幣2億8千萬元），預計2年內在美國上市。
「Sean（徐浩哲的英文名）的學習力非常強，hard working（用功），有點像馬斯克，瘋狂、投入、專注的特質。」璞石晶華創投執行合夥人林照峰形容。
他是誰？憑什麼年紀輕輕就讓業界關注？
從小，好奇心旺盛的徐浩哲就是個發明家。即便父親是台中名醫，卻沒有限制他的發展，而是鼓勵他探索，他從國小就參加發明展，就讀交通大學時，他鑽研機器人領域，研究到成癡的地步，一年參加超過30個創業、行銷、設計等比賽，光是一年獎金就賺進了上百萬元。
「我很喜歡一步步解答問題的過程，很好玩。」他說。
他心中一直抱有創業夢。大學畢業後，他曾連續創業，但始終無法商業化，這讓他體認到，發明和創業是兩回事。於是，他決定到美國念書、進入頂尖企業，因為他想解答：全球最強的人，都是怎麼做事？
為了搶到頂尖企業門票，在密西根大學攻讀碩士時，他前後投了上千份履歷，最終拿到亞馬遜、戴爾等機會。為何會選擇特斯拉？「因為當時它最像新創，一切都剛起步。」
在那裡，他見識到了馬斯克的狂，面對速度快、不斷變化的工作環境，他享受挑戰，不到30歲，就掌管兩千萬美金的產線預算，之後參與打造Model 3產品。
當時，眼看手搖茶在美國崛起，他賣掉特斯拉的股票投資手搖茶店，卻發現該產業的一大痛點，點燃他的好奇心。原來，在美國開一家手搖茶店，人力成本竟占營收4成，高於其他國家10個百分點，再加上飲料操作繁複，員工流動率高，業者不堪其擾。
於是，他在矽谷創業，邀請擁有機器人背景的郭武洲加入團隊，兩人開始研究手搖茶機器人。但卻發現，這並不容易。
原本，他們想開設無人店，研發煮珍奶機器人，或是打造機械手臂機器人，但發現建置成本過高，難量產，產品品質也並不穩定。
綜觀台灣手搖茶的自動化進程，鮮少有成功規模化的案例。這是因為手搖茶的製作複雜度高，有糖分、冰塊等客製化需求，目前多數是採用機械手臂輔助，但都僅限於小規模測試。
不過，徐浩哲一次回台，改變他的命運。他與宏碁創辦人黃少華碰面，對方看中他的資歷與熱情，鼓勵他持續研究自動化，更成為他的天使投資人。
「如果這可以解決產業痛點，就有存在價值。」黃少華用自身經驗鼓勵他，如同1988年，宏碁投資家用機器人，並花了30、40年將電腦應用從工業走向商用領域，如今餐飲業也迎來轉型，商用自動化將是10年內的趨勢。
事實上在疫情後，餐飲業面臨缺工，加速了自動化進程，機器人廚師崛起。根據世界經濟論壇最新調查，有43％的業者希望用新技術降低雇用勞工的人數。
乘著大趨勢，近年來，徐浩哲招兵買馬，並將題目轉向：打造自動化手搖茶機器人，瞄準餐廳和賣場等市場。
他們從零開始，拆解手搖茶店的操作步驟，其中，最核心的關鍵技術，就是讓蔗糖、焦糖和蜂蜜等濃稠液體能順利從機台發出。原來，由於這些原料黏性高，市面上機台很難處理，只能靠人工。他們卻能提供濃稠度是一般可樂糖漿約兩百倍的蜂蜜等原料。
而且，這機台看似簡單，卻是整合軟體、硬體、韌體、原物料、食品安全等5大領域，得要跨界整合。為此，他們嘗試至少10種突破技術，目前機台更新到20多個版本，取得100多項專利。
八二法則落實創意
食安最用力，其他快速迭代
「這別人很難學，我們技術至少領先業界6到7年。」徐浩哲說，快速迭代的能力，是該公司崛起關鍵，也是他在特斯拉的所學。
在這裡，從創意發想到落實，100天內就得完成。為了求快，他們工作採取「82法則」，一件事只花2成時間去做到8成即可，其他時間拿來做更多事，拿捏成本和時間的平衡。
徐浩哲解釋，這代表必須排好優先次序。「就像2015年時，特斯拉的車子歪到不行，因為馬斯克給出期望值，電池安全100分、性能80分、其他60分……這才動得快，我們也是，食品安全100分，其他就90分、80分，再持續優化。」
仿效矽谷的學習文化，也成了這家新創的DNA。曾經管理蘋果供應鏈、目前擔任百睿達總經理的張詠翔說，為加速成長，每月員工可請假一天學習。「公司的成敗就是人，我們把業界不同經驗的人聚集，要提供機會讓他們探索，激發創新思考。」
想扭轉台灣代工文化
供應商文化衝擊是一大挑戰
他們的願景，是要讓這台機器人從設計研發、生產製造、茶飲原物料供應，都有台灣的名字，扭轉長年代工文化，開啟手搖茶新市場。
林照峰分析，該商業模式有兩大優勢：第一是應用場景多元，機台能放在任何地方；第二，各機台消費數據將成為大數據資料庫，掌握該地區的消費習性和口味，能幫不同用戶分析適合飲品。
未來，這會威脅到手搖茶品牌嗎？「我們會是競合關係。」六角董事長王耀輝坦言，去年該公司開設科技示範店，用機械手臂搖珍奶，卻發生訊號不穩等問題，計畫暫緩。之後他們找上百睿達，購買機器人放在門市，減少員工操作步驟。
王耀輝解釋，未來，隨著機台數增多，手搖茶產業將被顛覆，他們將不只是透過門市擴張，也有機會透過機器人來加速布局市場。
但也有同業認為，台灣手搖茶產業是透過多樣化的產品提升品牌價值，讓台灣餐飲文化站上國際，機器人僅能取代部分人力，但無法傳遞文化底蘊。
事實上，對百睿達而言，文化衝擊，也正是他們所面臨的挑戰。
「我們去找供應商，他們談茶道，說一定要當天現泡，要3個小時……但在我們眼中，現在技術已經很好，超商的冷泡茶和手搖茶，你盲測根本分不出來。」徐浩哲坦言，要讓供應商跨越心理關卡，是一大考驗，甚至台灣許多電子大廠對新創仍抱有懷疑，要找到產能足夠的代工夥伴也是挑戰。
科技與溫度，永遠是餐飲自動化的兩難思考。徐浩哲不灰心，更激發鬥志，「10個投資人裡，有8個人會說，我們這條路滿難走的……但是，如果太簡單，就不好玩了！」
(時報資訊)
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