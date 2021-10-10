民眾近日陸續領取紙本振興五倍券，不過才傳出有人發現拿到的五倍券少一張，今又有一名男子回家拆開後，發現裡面竟然有7000元，且都是連號，令他十分驚訝，並將其PO上網問「是否有人也有同樣的狀況」，文章一出，令不少人直呼「是史上第一位拿到七倍券的幸運兒」；另外也有網友認為相比之下，領數位券的比較虧。
原PO昨（9）日於論壇《Dcard》指出，將剛拿到的五倍券拿給媽媽想換現金，媽媽接過手後，便順手拆開，沒想到裡面竟然多了2張1000元面額券，總共有7000元，其中3張1千元是連號，另外2張1千元也是連號。
原PO透露，媽媽打開時是兩張券黏在一起，重疊放在裡面，因此從外觀看起來就好像只有一張，即便因此賺了2千元，但他仍認為意外獲得的金錢不能拿，「真的賺到，等等會拿去捐」。而事後他在電視新聞上看到有一名婦人的五倍券少了一張千元券，他也笑稱「她少的1000元，是不是在我這？」
貼文曝光後，一票網友都十分驚訝，「史上第一位拿到七倍券」、「天啊！也太幸運」、「我看到這篇文章，趕快去拆開我的五倍券，我果然沒這種運氣」、「今天拿到的時候還特別看了一下有沒有機會超過5倍」、「突然覺得拿數位大虧」、「獄友表示：這是我偷放的，恭喜幸運兒」。
(時報資訊)
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