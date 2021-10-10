全球經濟正動盪，投資人接下來要擔心什麼？《彭博》（Bloomberg）訪問金融界三大巨頭——「科技女股神」伍德（Cathie Wood）、安聯集團首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）、古根漢（Guggenheim Partners）全球投資長米納德（Scott Minerd）。他們分別指出未來5到10年最憂心的問題：通貨緊縮、社會不平等、駭客猖狂。

女股神伍德：通貨緊縮浪潮將至

全球面臨供應鏈危機，「通膨」疑慮不斷升溫。但被喻為女版巴菲特、同時也是方舟投資（ARK Investment Management）創辦人的伍德，卻警告投資人：下一個風險，將會是「通貨緊縮」！

她指出，目前可以看到有三大通貨緊縮力量正在醞釀中。首先，我們處在一個由創新引領、前所未有的時代。其中，五大創新領域有：DNA定序、機器人、能源儲存、人工智慧（AI）和區塊鏈技術，而這些科技的運用成本都將更便宜。

例如，AI培訓成本每年下降68％，代表更好、更便宜、更快、更有創意的AI產品會蓬勃發展；18年前（2003），要定序整個人體基因組需要27億美元（約新台幣752億）和13年的電腦運算，而現在只需500美元（約新台幣1.4萬）和幾小時的運算。每定序量增加一倍，成本就下降40％；電動車銷量每增加一倍，車價成本下跌約15％；工業機器人銷量每增一倍，成本降幅為50％。

基於創新的跌價將促進經濟活動，能驅動「好」的通縮。不過，「壞」的通縮則來自對創新投資不夠，並透過槓桿以滿足短視近利股東的公司。伍德表示，標普500指數（S&P500）創立之初，公司的平均壽命是100年，現在已掉到20年多，接下來5至10年內，會出現更多大屠殺，短視的企業恐被破壞式創新所淘汰。

再者，供應鏈的景氣周期，現在出現有趣的信號。疫情打亂供應秩序，美國薪資保護計畫（Paycheck Protection Program PPP）開始大撒錢一個月後，民眾就把儲蓄拿來花，刺激了經濟。對此，業者搶貨搶翻天，不只重複下單（double ordering），甚至三倍下單（triple ordering）。

但，當價格回落，他們便會撤回訂單。而現在，隨著消費需求從商品轉換為服務，價格將大幅下降，如同木材，其價格已從5月的1700美元（約新台幣4.7萬）高點，掉落至現在的600美元（約新台幣1.7萬），顯示價格漲幅太猛、太快。

安聯經濟顧問：全球社會不平等影響經濟成長

埃里安最擔心的是，受新冠疫情加劇、國內與國際間的機會不平等，會影響全球經濟。美國聯準會（Fed）向市場注入大量流動性，提高資產價格。但，擁有資產、受到幫助的是卻是有錢人，導致「富者愈富，貧者愈貧」。

全球正邁向數位化時代，窮人恐因技能不足被淘汰，勞動力市場職缺和員工不符和的水平正創新高。埃里安另指出，其實富人收入越多，總體花費越少，絕大多數窮人集合起來的總開支才是大宗。當他們無力消費，總需求會受影響，經濟成長就出問題。

埃里安呼籲，為避免經濟再陷入長期停滯（secular stagnation）困境，投資人力和實體基礎建設是解方。善用人力、實體資源，協助弱勢擁有翻身機會，讓社會更具包容性與生產力，減輕經濟面臨的風險。

古根漢投資長：全球金融有五成以上機率，恐受駭客癱瘓

米納德擔心，駭客猖狂，全球支付系統能否「維持穩定運作」，包含美國證券集中保管結算公司（DTCC）、Fedwire（聯準會電子轉賬系統）、環球銀行金融電信協會（SWIFT）、歐洲結算系統（Euroclear）等。

可見，歐美同樣容易受到攻擊。若出現同步攻擊，全球金融市場將癱瘓，首先會看到證券價格暴跌，接著為了恢復系統，全球所有交易所恐怕會被迫關閉。

他預估，如此危機很有可能發生，機率甚至超過50％。但，令人困惑的是，似乎沒人重視這個問題。米納德並呼籲，正因全球都暴露於駭客風險之中，需要宏觀視角與國際間互相合作，善用現代化技術，以評估風險、強化互聯性和安全性，才能保障金融交易。

(時報資訊)