振興五倍券8日上路，根據經濟部中小企業處統計數據顯示，截至9日11時止，個人綁定加共同數位綁定已達402萬2273人，且民眾只要在10/29日前綁定數位券都可免抽籤獲得500元的「好食券」。但因數位綁定太複雜，不少民眾想要用時感到霧煞煞，《中時新聞網》特別整理出常見問題，供讀者了解數位綁定五倍券到底要怎樣用：
Q1:何時確認有領到5000元？
每種數位工具皆有不同使用及回饋（從政府發給的5000元中扣抵消費）方式，以信用卡為例，8日起刷卡就會計算在5000元的額度中，消費金額於次月帳單直接回饋扣抵，但各家銀行結帳時間起迄點不一樣，民眾收到帳單時可核對一下或詢問發卡銀行。
Q2:使用信用卡跟電子支付消費時，是否能分辨五倍券禁用的種類？
可以，信用卡及電子支付業者會設計篩選排除機制。
Q3：今年數位五倍券增加「數位標章」功能，有什麼用處？
此標章主要是為了讓數位綁定的民眾顯示其綁定工具及「滿額」狀態，以利店家辨識，作為店家行銷與加碼的輔助工具。該標章並非付款的工具，民眾結帳仍須以所綁定的數位支付工具規定之載具及方式進行付款。
另外，數位標章頁面所載是否「已滿額」，是由各數位支付業者回傳，非即時資訊（例如信用卡刷卡日與餘額結算日約有一個月落差），店家或民眾使用上應注意。
Q4：怎麼用好食券支付消費？
在好食券官網，可查到有使用好食券的店家及其詳細資訊，可直接前往消費。結帳時須依照民眾綁定數位五倍券的支付方式，進行交易，再由系統後台自動判定抵扣好食券之額度，於下期帳單進行回饋。
民眾結帳無須選擇使用好食券，後台金流系統會自動判別、但有其「扣款」順序，金流系統自動依以下順序認列消費：i原券(認列使用消費1000元)→地方創生券(認列使用消費500元)→好食券(認列使用消費(500元)→五倍券(認列使用消費5000元)，並進行相對應的回饋認列。
Q5:如果綁定五倍券的信用卡同時綁定行動支付，那麼消費時會不會影響結算及回饋？
實際以民眾所選擇綁定的數位支付工具，進行累計及回饋，如民眾綁定信用卡而以行動支付消費，仍計算在信用卡累計中，不會影響結果及回饋。
(資料來源：五倍券官網)
(時報資訊)
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