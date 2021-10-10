為因應國內人口結構變遷，積極向國人推廣正確退休理財觀念，同時協助國人以長期投資保障觀點儲備個人退休金，由基富通證券股份有限公司籌備多月的「好好退休準備平台」（https://www.fundrich.com.tw/event/pensionplatform/）已於日前正式上線，另在該平台「保險專區」也建置有「保障型保險商品平台」，目前該平台規劃有定期壽險、小額終老險及重大疾病健康險等3大類保險商品，由9家保險公司提供國人投保保障型保險商品新管道，預計保費將比市面上同類型保單要來得便宜。

金管會給予監理誘因 保費價格相對便宜

日前在該平台上線記者會上，金管會主委黃天牧致詞時表示，在今天數位轉型的浪潮下，國內金融業要懂得善用金融科技力量，協助日趨高齡化的台灣社會打造符合個人需求的保險商品和衍生性金融商品，以落實未來中高齡者與高齡者的權益保障。

此外，鑒於中高齡者與高齡者將是未來金融業要面對的主要族群，尤需注意在公平待客和合理行銷上要有合適的經營模式，不論是面對中高齡者或是即將邁入高齡者及其家人，都要思考如何良性溝通互動。

據了解，該平台目前有中國人壽、元大人壽、台灣人壽、宏泰人壽、南山人壽、國泰人壽、第一金人壽、富邦人壽及新光人壽等9家保險公司各推出該平台專屬的定期壽險、小額終老險及重大疾病健康險等3大類保險商品，最吸引人的部分是金管會給予的預定附加費用率上限和責任準備金利率加碼等監理誘因，國人可以購買相對便宜的保險商品。

金管會進一步說明，就金管會給予的監理誘因部分，這3大類保險商品與市面上現行保險商品相比較，其中小額終老險本身是政策性保險，在費率上不會有太大的差別；至於定期壽險和重大疾病健康險則有明顯的不同，現行市面上定期壽險和重大疾病健康險的附加費用率分別超過25％和20％左右，但在該平台上兩者不會超過15％和12％，「保費價格相對便宜！」

(時報資訊)