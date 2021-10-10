台灣、大陸兩大海運巨頭在8日公布最新營收，長榮3季營收達1450.1億元，推估稅後盈餘609億元，換算下來，每天淨賺6.6億，而中遠海控第3季淨利潤約304.9億人民幣，平均日賺3.3億人民幣（約台幣14.4億元），從表面獲利數字來看，更勝長榮一籌，但因中遠海控現有運力高出長榮2倍，因此兩岸航商一哥每天印鈔速度平分秋色。
長榮9月營收達491.3億元歷史次高，月減1.78％，較去年同期成長153.84％，主要是9月工作天數比8月少一天，加上塞港造成船期延誤，所以營收較8月減少8.9億元，而第3季營收來到1450.1億元，季增45%；前3季營收達3349.5億元，年增134.72%。
長榮第一艘2.4萬TEU的EVER ACE「長範輪」已完成第一次歐洲線航程，第二艘2.4萬TEU「長儀輪」9月10日加入歐洲線，預計10月將完整貢獻一整個月，再加上10月長榮加收綜合費率上漲附加費（GRI），以目前運價及新增運力推估，長榮10月合併營收也將在高檔。
展望後市，國內法人最新報告，認為長榮2022年營運可望與2021年持平，主要有三大理由，一、歐美補貨需求及貨櫃周轉率低，支撐2022年上半年前運價維持高檔，創造獲利上修空間；二、2022年將有六艘2.4萬TEU新船，將新增11％運力，投入長榮最賺錢的歐洲線；三、歐洲線占比提升與長約保護優勢。估計長榮明年EPS超過42.66元略高於今年，給予200元目標價與買進建議。
中遠海控也公布最新財報，預計第3季度淨利潤約為304.9億元（人民幣，下同），季增長約40.9%。若以此估算，中遠海控第3季日賺約3.31億；日賺3億多元是什麼概念？A股不到4500家公司中，有3270家（約占70%）企業2020年全年的淨利潤不敵中遠海控一天的盈利。
中遠海控預計前3季度淨利潤約為675.88億元，年增長約16.5倍。
中遠海控表示，隨著全球主要經濟體逐步復甦，在需求增長、疫情反覆、供給有限等多重因素影響下，全球物流供應鏈持續受到港口壅堵、貨櫃短缺、內陸運輸遲滯等複雜局面的挑戰和衝擊，導致貨櫃運輸供需持續緊張。
新浪財經報導，從整個貨櫃市場來看，已有研調機構示警需求拐點，須留意三大因素。
一、美國零售增速下滑將影響進口，補庫存對進口的貢獻減弱。
二、海外生產恢復，大陸出口份額下降，高運價將抑制大陸出口。
三、大陸PMI新出口訂單從5月份開始低於50榮枯線，預估在第4季度出口增速下滑。
由於第4季是傳統淡季，疫情逐漸趨緩，加上港口壅堵有望緩解，所以在有效運力增加之下，貨櫃景氣可能迎來拐點。
中信建投研究報告則指出，從目前市場實際情況看，船公司在未來兩週的價格仍維持9月份前半個月的價格水準，並未出現暴跌情形。當前美國港口壅堵情況仍在持續惡化，目前長灘港和洛杉磯港等待船舶達97艘，一周前為74艘，兩週前為56艘。
報告提到，市場供需吃緊並未效改善，船公司訂艙仍處於滿載狀態，運價高檔將至少持續到明年初。
(時報資訊)
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