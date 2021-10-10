國際油價持續走升、每桶觸及80美元大關，中國大陸面臨「燃煤」之急，全球能源短缺問題浮現；根據理柏資訊統計，去年產業股票型基金表現敬佩末座的能源型基金，現在「鹹魚大翻生」。
其在主要產業型基金平均表現，自今年以來的平均報酬率逾28%，位居產業型基金第一名，金融、環球房地產分別以逾24%、13%，排名第二、第三名。
富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里‧弗朗分析，各國政府強勁的刺激政策，將推動「通膨」上揚預期，強化投資人對能源、天然資源產業的興趣，這趨勢將持續蔓延，預期將有更多投資人藉由提高大宗商品的相關股票持有部位，來對沖部分通膨風險。
能源基金主要是投資能源生產、開發、探勘、業務分銷等相關公司的股票，與能源價格、公司生產與獲利息息相關；投信公司分析，去年歐美疫情爆發，油價崩跌，能源基金跟著慘跌，資訊科技產業獨領風騷，今年能源產業鹹魚大翻身，也超越金融、醫療、生技等產業。
隨各國近來對能源需求，高盛證券日前資料顯示，2020年以來全球所積累的原油庫存已全數消耗完畢，今年底前原油市場將呈供不應求狀態，已成市場共識。
富蘭克林證券投顧表示，近期天然氣價格大漲、提升原油發電需求，若北半球冬季氣候嚴寒可能更增添原油需求，為推升油價走揚實質基本面的支撐。
(時報資訊)
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