10月用電創該月新高，讓秋冬也拉限電警報，經濟部次長曾文生昨也憂心指在極端氣候、台商回流、疫情改變用電習慣下，用電必逐年增加。再向藻礁公投小組喊話，天然氣需求不可或缺，強調三接再外推案是「退讓的再退讓」，沒有其他替代選擇了。
藻礁公投推動小組持續質疑三接及天然氣政策，而且訴求留下藻礁才有可能達成2050的淨零碳排目標。
對此，曾文生重申，中油第三天然氣接收站（三接）對我國能源轉型的推動不可或缺，走向淨零要穩健前進，不能讓兩千三百萬人冒著巨大風險，追求跳崖式的淨零路徑。
按照曾文生的說法，極端氣候、疫情、台商回流外商投資三大因素讓用電不斷增加。他指疫情改變了國人用電習慣，住商用電明顯增加。大量台商回台、外商大規模投資台灣，以及夏月天氣提早在五月出現，且延到十月仍未見消減，都讓而用電需求逐年增加，因此天然氣的需求隨之提高。
以地域來看，他說首都圈及北部工業區、科學園區的用電需求，都需要仰賴三接供氣才能更加穩定，並平衡區域間的供氣及供電。
政府在桃園觀塘工業區的三接範圍先從232公頃縮減至23公頃，後又提出再外推方案，將工業港外推至離岸1.2公里，曾文生強調，政府已展現最大誠意回應環團訴求，三接再外推方案是退讓中的再退讓，真的已經沒有其他替代選擇了。
(時報資訊)
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