全球搶油搶煤搶氣爆能源危機，經濟部日前信誓旦旦國內天然氣與燃煤都買到明年，不怕沒原料發電。回顧過往，國內對油氣採購曾有「短約派」與「中長約派」爭論，所幸後者勝出，讓政府免去一場迫在眉睫的缺電危機。

不過，政府趕鴨子上架的非核家園政策，也在這次全球搶能源風暴中顯露陰影。在「增氣檢煤非核」能源綱略下，2025年我國進口天然氣要達到2045萬公噸，占發電比5成。

即使有長約護身，一來電價易受波動，二來天然氣「是放在人家家裡」，不管是地緣緊張因素、天候因素，都可能導致進口延遲，乃至提不到貨發生。對押寶過半在燃氣發電的我們，豈能不慎。

過去中油購買油氣，曾有過「短約派」與「中長約派」爭論，也就是採購合約應該多用短期合約，還是多放在長達10幾年的中長約，這涉及購價成本與穩定來源考量。甚至有立委還曾在立院責罵中油操作不當，不在市場上多買現貨省錢。

這是因為過去國際還未大力發展天然氣發電，當時市場短約多，供貨的石油公司為了搶生意，比價殺的兇，選短約可以省錢，自然有一派支持力量。

不過台灣99%能源都靠進口，身為國營事業的中油自然不敢大力押短約，這也是中油現在有6成多、近7成天然氣採購採長約關係。如今在全球大搶能源物料風暴下，中長約派大勝已不必說，也確實讓目前國內供電還不必馬上捏把汗。

不過，中長約仍是「保量不保價」，中油購價仍要看日本原油進口報關價格（JCC），可預見天然氣支出是節節高升。無奈，政府為了凍漲電價，只准中油每次小幅調漲台電電業氣價3%、5%，苦當冤大頭。只是，全球缺天然氣不光只是今年，明年4月電價，還能凍的住嗎？

(時報資訊)