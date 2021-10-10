油價漲，基本工資一口氣調漲逾5%，加上明年軍公教調薪，中央大學台經中心執行長吳大任預估，通膨壓力恐怕一路延燒到明年，短期要降至2%警戒線並不容易。
吳大任表示，國內物價上漲壓力，面臨多股力量「一次集結」，不僅油價、大宗原物料上漲，現在振興五倍券也上路，國慶連續假期各地湧現出遊人潮，民眾手頭寬鬆之際，消費不再像疫情期間斤斤計較，外食、生產廠商成本上升壓抑的情緒，將藉由內需回溫「一次漲足」，轉嫁給消費者。
其次，中國大陸是電子零組件主要生產國，面臨限電令、廠商囤貨潮，電子零組件將吹起漲價風，最終將會反映到終端售價上；吳大任表示，明年基本工資大幅調漲，餐飲、服務業是聘僱時薪最多的產業，廠商生產成本大增，勢必調整餐飲、外食費，通膨壓力明年備受挑戰。
主計總處統計顯示，9月消費者物價指數（CPI）年增率2.63%，是今年以來、第4度突破2%通膨警戒，主要是油料費大漲24.88%（比較基期低）、蔬菜、肉類漲幅分別高達26.12%、5.89%。吳大任認為，民眾紛紛領到五倍券、內需消費回溫，廠商就可能一次反映成本。
元大寶華綜經院董事長梁國源警示，雖然台灣不像美國景氣過熱，但油價漲、相關能量已經在累積中，通膨蠢動是不爭事實，各界應對物價走揚保持警戒，對通膨風險應超前部署，才能維繫台灣經濟穩健成長。
(時報資訊)
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