全球搶天然氣，冬天取暖旺季恐再帶動油價攀升。（中油提供） 漲不停！由於國際原油飆升，明天國內汽油每公升將再漲0.4元，95無鉛牌價重回30.2元，平今年高點。令人憂慮的是，冬天天然氣預料再翻新高，將帶動全球油價，國內兩大油商龍頭中油、台塑，一致共識年底前原油價會上看90美元。依照機制，國內汽油可能要衝到32元。

民眾交通費支出大失血

中東指標原油均價最新來到80美元，依據國內浮動油價機制，明天中油應調漲汽油每公升0.5元，但因為95無鉛超過30元，需啟動緩漲機制，因此吸收0.1元。預計明天汽油調升0.4元，柴油調0.3元，台塑石化也將跟進。

如此95無鉛新價再次衝破30元，來到30.2元，追平今年最高點，比起年初25.5元，足足貴出4.7元，民眾交通費支出大失血，推升核心物價漲幅。而且這還不是終點，後續國內油價預料還要續飆。

每桶漲到100美元機率低

由於石油輸出國組織及其夥伴國（OPEC+）增產緩步，加上全球疫情減緩經濟復甦，近期原油價不斷彈升，已有國外能源機構喊出年底每桶到100美元。不過對於這個價格，國內兩大油商都認為機率不高，但同意有機會來到90美元。

台塑石化主管說國際油價動態複雜，「但不會到100美元的可能性比較大」。理由是美國對OPEC+產油國有影響力，不樂見油價推升物價壓力。中油高層也認為，伊朗願繼續跟美國核談判，有機會釋出原油與油輪，還有美國頁岩油也可能擴產。

可是後續油價走升力道確實存在，台塑主管分析，主要是冬季龐大取暖需求，為天然氣旺季，現在其價格已來到每百萬英熱30美元，為過去平常時期3美元的10倍，第四季料將更可怕。

如此會使改燒油的需求增加，連帶推升油價。再者淨零碳排的環保壓力，壓抑油商與頁岩油業者投資動能，對供給端是雪上加霜，台塑認為原油站上80美元後，下一步應可挑戰90美元。中油看法類似，認年底前油價有機會到90美元，然後在80美元之間來回擺盪。

如果原油價每桶再升到90美元，依據國內油價公式，95無鉛汽油將要調漲到32.5元高點。不過因中油在30元以上，會啟動油價平穩機制，吸收1/4或1/2漲幅，因此預計牌價會落在接近32元，至於實際會調到多高，取決於原油價格會漲到多少，屆時會推升開車族、機車族、大眾運輸業支出壓力。

(時報資訊)

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