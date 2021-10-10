富邦媒（8454）因三大股東之一南韓WOORI HOMESHOPPING CO.申報轉讓3,800張持股，投資人心理因素影響近期momo股價波動，8日收在1,555元，上漲1.63％，上周三大法人站在賣方，外資賣超206張、投信賣超37張、自營商賣超3張，三大法人合計賣超246張。

　富邦媒8月營收72.2億元，年增31.7％，創單月同期新高。累計1～8月合併營收550.1億元，年成長32.4％。外資法人樂觀看待富邦媒2022年營收成長20～30％，每股稅後盈餘（EPS）年增3～4％達到20元以上規模，美系外資重申「建議買進」評等，對富邦媒長期趨勢保持樂觀。

(時報資訊)

#富邦媒 #EPS #外資

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