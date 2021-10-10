光罩（2338）公告9月合併營收達5.57億元、月成長3.4％，改寫單月歷史新高，相較2020年同期明顯成長41.6％，累計2021年前三季合併營收為43.79億元、年增30.5％，創下歷史同期新高。法人指出，光罩受惠於晶圓代工大廠訂單，使12吋晶圓光罩放量出貨，加上8吋晶圓光罩出貨力道強勁，訂單動能一路旺到2021年底。
除此之外，光罩看好後續接單動能，開始啟動28奈米製程晶圓光罩開發，預期2023年上半年將有望開始導入量產。光罩8日股價下跌1.41％至76.9元，累計上周股價上漲3.22％，技術線型來看，日KD交叉向上，後續股價仍有望再度向上。
(時報資訊)
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