台股上周止跌反彈69點，收在16,640點，啟發投顧分析師楊基政認為，大盤本周將面臨200日均線保衛戰，電動車相關、第三代半導體、油價漲價、矽智財（IP）等概念股較有機會於止跌後率先反彈；本周投資組合前兩大為世芯-KY（3661）、聚和（6509），再選入越峰（8121）、台耀（4746）與撼訊（6150）。
台股上周因高價電子股領跌向下修正，均線架構處於月、季線空頭排列弱勢整理，並往200日均線進行測試，何時攻克月均線為多方訊號，此前大盤料將形成箱型下移整理區間，由跌深股輪流反彈，跌深股若無法彈至月、季線，宜於下彎的均線附近先行出場，因此在月線前持股不宜過高。
此波領跌的弱勢指標股如網通族群智邦、聯亞、璟德、被動元件華新科、奇力新、國巨等，由於均線架構均呈空方排列，可利用反彈進行減碼；反觀少數領先攻克9月27日高點的強勢族群，包括資產股台肥、裕隆、電子族群世芯-KY、健策、創意等個股能否續強，將影響大盤反彈強度及再次測底的可能。至於在上市櫃9月營收公布後，營收績優股也將成為後續焦點。
操作方面，由於9月6日修正以來融資減幅小於大盤跌幅，投資人應留意弱勢股，宜趁反彈汰弱留強，可靜待主流發動，操作再轉趨積極。本周觀盤要點除櫃買指數是否再破5日低點191.82點視為領先指標外，外資何時轉買亦為關鍵。
整體而言，大盤線型架構為空方排列，上檔仍有月、季線反壓待克服。
(時報資訊)
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