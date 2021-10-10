全球股市利空消息不斷，證券分析師黃勇文指出，台股近期面臨技術面利空、基本面利多「多空交戰」，惟台股融資浮額近期已大減約150億元，顯示技術指標已於低檔反轉，可以「跌深反彈」視之。本周投資組合前兩大為力旺（3529）、京晨科（6419），再選入景碩（3189）、康普（4739）與遠雄港（5607）。
美國會舉債上限僵局暫解，激勵美股四大指數近期展開反彈，不過，全球景氣復甦，加上大陸施行「能耗雙控」，都讓通膨問題趨於嚴重，使全球央行開始討論緊縮政策，甚至啟動升息，預期「通膨」將成第四季焦點。
此外，國際原油價格高檔震盪、煤礦價格也高漲，惟時序也進入冬季，能源需求勢必大增，全球電力需求將是一大考驗，市場也高度關注是否將影響金融市場。
整體亞洲股市上周都受到大陸限電、美債風暴影響，日、韓股市甚至跌破年線支撐；至於台股，除外資目前持續於亞洲各國提款外，大陸利空因素，也使加權指數於9月橫盤過程遭遇重挫。
選股方面，航運族群近期表現疲弱，雖塞港未緩解，惟相關指標股股價卻仍是小紅小黑，預期下方年線支撐將是這波航運最好位階，股價須先止穩，才有利反攻；台積電8月20日的低點551元能否守穩亦至關重要。
展望後市，就技術面觀察，台股月、季線仍呈空頭排列，惟就基本面，上市櫃公司9月營收已逾百家創高，市場預期第三季獲利可望突破一兆元。
(時報資訊)
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