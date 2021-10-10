台股技術面仍弱勢，不過，倫元投顧分析師陳學進指出，大盤止跌契機已浮現，後續投資人可先留意業績面優異的跌深股，類股選擇則以晶圓代工受惠股、電動車概念股為主。本周投資組合前兩大為技嘉（2376）、景碩（3189），再選入裕民（2606）、名軒（1442）、創惟（6104）。
台股加權指數7日止穩大漲逾300點後，8日開高一度觸及10日線位置區後，順勢拉回整理，主要是因為市場信心的恢復需要時間，且欲扭轉加權指數技術面的不利局面，也並非短短一兩個交易日就能完成。
不過，在大盤震盪的過程中，盤面仍有力旺、智原、創意、景碩、博智、健策、晶心科、晶宏、技嘉、微星、創惟、寶碩、無敵、強茂、界霖、精測、新昕纖、名軒、建新國際、乙盛-KY、廣宇等，主流股強勢表態，顯見主力大戶並未退場、市場人氣尚在，投資人無需過度擔憂。
展望後市，台股現階段止跌契機已浮現，預期經適當換手整理後，仍有望震盪向上。
選股方面，驅動IC設計、矽晶圓、被動元件、PA功率放大器、MOSFET、記憶體、航運等類股，股價近期紛紛在跌深後出現反彈，惟股價能「彈得多高」，終究是取決於公司營運狀況、產業前景。
主機板技嘉上半年已大賺近一個股本，9月營收更達到127.47億元，續創單月歷史新高紀錄。法人預估，在進入 下半年產業旺季後，技嘉10、11月可望延續高檔走勢，甚至力拚全年度營收衝上1,200億元的目標、明年營運續旺。
(時報資訊)
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