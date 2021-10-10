台股上周雖一度回測年線，但在主力及低接買盤進場後，全周小漲69點，收在16,640點，摩爾投顧分析師張志誠指出，美國債務違約暫時解除，市場不確定降溫，加上融資水位下降，均有助大盤往上收復所有均線反壓；本周投資組合前兩大為裕民（2606）、中航（2612），再選入越峰（8121）、鈊象（3293）與台聚（1304）。
美國共和民主兩黨達成協議，暫時提高舉債上限至12月3日，化解10月爆發債務違約的危機，台股8日則面臨連假前的浮額退場，指數開高觸碰10日均線反壓後，終場轉跌73點。本周雖有5日均線為大盤提供短線支撐，但上方的10日均線及扣抵高檔逐步下彎的月、季線都將成為後續挑戰關卡。
此外，原油與天然氣價格雙漲，不僅加劇通膨也讓能源成為強國爭取話語權的工具。西德州原油期貨8日盤中每桶衝破80美元，美國能源部透露釋出戰備原油抑制油價的可能性外；天然氣價格的高漲也讓歐洲的電費逼近歷史高點，俄羅斯總統普丁表態將考慮增加市場供給以緩解衝擊。
類股方面，歐美天然氣價格高漲，從歐洲到大陸、印度都陷入能源緊缺的危機，且冬季將是煤炭和天然氣的需求旺季，也讓大陸就算跟澳州交惡，也需從澳州進口燃煤，也傳出開始接受澳州煤炭卸貨，而大陸與印度要取得穩定的煤炭來源，還是得靠散裝船運輸，除對波羅的海海岬型指數（BCI）形成有力的支撐，相關個股也將受惠。
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