台股加權指數8日開高，一度觸及10日線位置區後走低，投資人引頸期盼的國慶行情「泡湯」。時序進入第四季，美國聯準會（Fed）縮表時刻逐漸逼近，金融市場雖將面臨關鍵轉折，惟法人認為，台股上市櫃公司營收獲利持續成長，加上年底投信、集團作帳等題材「搧風點火」，後市仍可期待。

此外，權王台積電亦將於14日召開法說會，包括終端需求變化、大陸限電、3奈米製程採用比例等，都將成為市場重要觀察指標。法人也點出，10月底至11月初的多場重量級電子股法說會，都會釋出第四季、明年展望，預期屆時將是台股多空轉折決戰點。

摩爾投顧分析師張志誠本周續留高達四檔個股，包括上周表現最佳的散裝航運股裕民、中航以及遊戲股鈊象、塑化股台聚，唯一新選入的個股就是電感鐵芯廠越峰；整體持股比例大幅回升至99.7％，當中台聚占比最低，為14.3％，其餘四檔則介於21～22％。

證券分析師黃勇文本周投組縮減為五檔，選入矽智財（IP）股力旺、安控廠京晨科、IC載板大廠景碩、正極材料康普、運輸股遠雄港，鎖定業績面強勢、後續營運展望佳之個股；整體持股比例也回升至99.9％，投組前兩大為力旺、京晨科，占比分別為21.7％、21.6％，其餘三檔則介於17～20％間。

啟發投顧分析師楊基政本周則是轉向布局電子族群，選入IC設計股世芯-KY、電動車概念股聚和、電感鐵芯廠越峰、顯卡廠撼訊，唯一的非電族群為原料藥廠台耀，點名電動車、第三代半導體、油價上漲等概念股，將扮演盤面焦點；整體持股比例降至79.1％，五檔個股占比落在13～19％。

倫元投顧分析師陳學進本周投組大換血，選入法說會報喜的板卡大廠技嘉、載板股景碩、散裝航運股裕民、營建公司名軒、高速傳輸IC廠創惟，看好晶圓代工漲價受惠股、電動車概念股、航運股等；整體持股比例為99.9％，投組首重技嘉，占比高達30.2％。

逐洞賽第十洞結果出爐，台股8日開高走低、量縮下跌，惟在7日大漲逾300點之下，周K線依舊驚險收紅。四位達人單周績效，則由張志誠的4.34％報酬率居冠，陳學進、黃勇文、楊基政則以-1.46％、-1.62％、-4.95％，位居第二到四名。

逐洞賽第十洞結果揭曉，由張志誠奪得個人第三冠，而回顧目前賽況，仍是楊基政以四洞冠軍暫居領先，黃勇文、陳學進則各擁兩洞、一洞冠軍；台股上周周線收紅，小漲69.54點，漲幅0.42％，本循環逐洞賽剩下最後兩周，惟戰況依舊膠著，誰能在本周「關鍵一役」取得勝利，將至關重要。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意