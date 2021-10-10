一、工商企業

　◎富驛酒店集團總經理葉威禮卸任，由侯嘉禎新任，董事長鍾聲揚卸任，由賴運興新任。

　◎萬旭發言人張程欽卸任，由李秉哲新任。

　◎百德內部稽核主管廖冠翔卸任，由吳佩螢新任。

　◎駿熠電內部稽核主管劉文英辭職。

　◎永虹先進財務主管、會計主管蔡明哲辭職，由吳建逵新任。

　◎亞基科會計主管林香君卸任，由黃清雀新任。

　◎豐鼎內部稽核主管楊蕙瑄辭職。

　◎艾笛森研發主管陳宗慶卸任，由廖國綸新任。

　◎力晶發言人譚仲民卸任，由張榮輝新任。

　◎和鑫發言人陳俊源卸任，由劉定嫺新任。

　◎星能總經理由楊崇和新任。

　◎泰豐發言人張家源辭職，由呂新義新任。

　◎台灣氯乙烯工業研發主管謝春恭卸任，由黃新元新任。

　◎信義策略長周莊雲卸任。

　◎可成業務副總經理簡文鍵辭職。

　◎錸德財務主管、會計主管、公司治理主管史巨富辭職，由潘燕民新任。

　◎尼得科超眾資深副總經理吳建宏退休。

　◎正德財務暨會計主管由林勝鶴新任。

　◎凱羿國際集團發言人蔡謀賦卸任，由鄭裕平新任，財務長由鄭裕平擔任，內部稽核主管林峰正辭職。

　◎華安內部稽核主管張馨文辭職。

　◎建準副董事長洪銀樹解任。

　◎台鋼能源總經理由湯政仁新任。

　◎泛亞工程吳俊德卸任，由黃德孝擔任。

　◎潤隆總經理蔡聰賓卸任，由邱秉澤新任。

　◎潤泰材董事長及發言人李志宏請辭，分別由莫惟瀚及陳學賢新任。

　◎御頂總經理顏裕昌辭職，由許湘鋐新任。

　◎科定財務主管、會計主管、公司治理主管曾瓊玉辭職，林美妏新任。

　◎雙鴻公司治理主管林芳伶退休。

　◎鑽全董事長由賴伯彥新任。

　◎樵屋國際董事長吳政謀解任，由李福城新任。

　◎長亨內部稽核主管張瓊如辭職。

　◎和桐公司治理主管由李盈嚴新任，內部稽核主管陳福官辭職，由李淑惠新任。

　二、金融機構

　◎統一期貨總經理由吳皇旗新任。

(時報資訊)

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重要商品行情

（更新：2021/10/10）
日本近月RSS3橡膠
201.00 +4.00
芝加哥近月玉米
530.5 -3.50
芝加哥近月黃豆
1243 -4.25
倫敦近月布蘭特
82.39 +0.44
倫敦三個月期銅
9361.00 +81.00
BDI綜合指數
5526 -124.00
紐約近月輕質原油
79.35 +1.05
紐約近月黃金
1757.4 -1.80
紐約近月天然氣
5.565 -0.11
紐約近月RBOB汽油
2.3662 +0.04
倫敦三個月期鎳
19221.00 +957.00
紐約近月棉花
110.6 -1.01

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