一、工商企業
◎富驛酒店集團總經理葉威禮卸任，由侯嘉禎新任，董事長鍾聲揚卸任，由賴運興新任。
◎萬旭發言人張程欽卸任，由李秉哲新任。
◎百德內部稽核主管廖冠翔卸任，由吳佩螢新任。
◎駿熠電內部稽核主管劉文英辭職。
◎永虹先進財務主管、會計主管蔡明哲辭職，由吳建逵新任。
◎亞基科會計主管林香君卸任，由黃清雀新任。
◎豐鼎內部稽核主管楊蕙瑄辭職。
◎艾笛森研發主管陳宗慶卸任，由廖國綸新任。
◎力晶發言人譚仲民卸任，由張榮輝新任。
◎和鑫發言人陳俊源卸任，由劉定嫺新任。
◎星能總經理由楊崇和新任。
◎泰豐發言人張家源辭職，由呂新義新任。
◎台灣氯乙烯工業研發主管謝春恭卸任，由黃新元新任。
◎信義策略長周莊雲卸任。
◎可成業務副總經理簡文鍵辭職。
◎錸德財務主管、會計主管、公司治理主管史巨富辭職，由潘燕民新任。
◎尼得科超眾資深副總經理吳建宏退休。
◎正德財務暨會計主管由林勝鶴新任。
◎凱羿國際集團發言人蔡謀賦卸任，由鄭裕平新任，財務長由鄭裕平擔任，內部稽核主管林峰正辭職。
◎華安內部稽核主管張馨文辭職。
◎建準副董事長洪銀樹解任。
◎台鋼能源總經理由湯政仁新任。
◎泛亞工程吳俊德卸任，由黃德孝擔任。
◎潤隆總經理蔡聰賓卸任，由邱秉澤新任。
◎潤泰材董事長及發言人李志宏請辭，分別由莫惟瀚及陳學賢新任。
◎御頂總經理顏裕昌辭職，由許湘鋐新任。
◎科定財務主管、會計主管、公司治理主管曾瓊玉辭職，林美妏新任。
◎雙鴻公司治理主管林芳伶退休。
◎鑽全董事長由賴伯彥新任。
◎樵屋國際董事長吳政謀解任，由李福城新任。
◎長亨內部稽核主管張瓊如辭職。
◎和桐公司治理主管由李盈嚴新任，內部稽核主管陳福官辭職，由李淑惠新任。
二、金融機構
◎統一期貨總經理由吳皇旗新任。
(時報資訊)
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