氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）等化合物半導體，因為高速、耐高溫、耐高壓的特性，廣泛應用於高頻通訊及動力電子元件，在下游出海口需求強勁下，具十足未來性。工研院院長劉文雄表示，許多國家已將化合物半導體應用在綠能、電動車、通訊、資料中心、工業、國防等領域上，大幅提高優先度。為了協助南臺灣產業發展，政府極力推動大南方計畫，若能將臺灣目前半導體競爭優勢，延伸往化合物半導體領域發展，串連南部材料、生產製造、研發資金與人才資源，將是南部產業轉型升級的大好機會。
政府引導民間 打造生態系
劉文雄進一步表示，這正是工研院「南方雨林計畫」的技術核心，南方雨林計畫是以四年為目標，由政府引導民間投資的方式，在南臺灣打造化合物半導體的整合元件製造生態系，從設計、製造、封測到自有品牌的元件與模組，聯結到車用動力電子；並搭配原料、設備、晶圓切磨、熱處理封裝、軟體工具等，每個環節均可由本土研發或進行國內外合作，希望在四年內達到試量產成效並衍生事業體。
劉文雄指出，以車用零配件、塑膠、機械等為主的傳統產業，其實具有強韌的產業生命力，堪稱臺灣的隱形冠軍；其中，最適合投入化合物半導體第一波應用的，就屬既有先天優勢，也不能缺席的車用零配件廠。
這些隱形冠軍數十年來，從車燈、板金、保險桿等維修市場，早已進入全球一級車廠如特斯拉、法拉利及保時捷等國際供應鏈，不僅與客戶關係緊密，能隨時與世界級車廠溝通，更掌握強大市場經驗優勢。透過經濟部投入研發資源，由工研院結合臺灣半導體與汽車零組件供應鏈優勢，未來朝向下世代綠能電子的應用與布局，可望開創南方茂盛的半導體雨林，點燃下一波經濟成長的動力。
結合產官學 推人才培育
隨著電動車商機日益發酵，除了基礎的技術層面，人才培育也不能偏廢，工研院電光系統所所長吳志毅強調，全球許多國家已將化合物半導體列為國家重點發展項目，臺灣除了政府積極展開的「化合物半導體計畫」，也應整合產官學各界資源，推動人才培育規劃，例如鼓勵大學院校增加化合物半導體獎學金，廣納全球優秀人才、建立就業為導向的技職體系與培養基層技術人力等。
若能協助業者聯結化合物半導體功率元件切入車用動力電子，再搭配相關技術人才的投入，未來可能成為化合物半導體的出海口，並與既有矽半導體產業鏈相輔相成，開創泛車用電子更多機會，並實際提升臺灣化合物半導體產業鏈的關鍵地位。
面對臺灣化合物半導體的布局，吳志毅也提醒，臺灣在半導體產業供應鏈完整，從設計、生產製造到封裝測試，在全球排名屬一屬二；但國外發展化合物半導體歷史動輒超過30年，很多專利布局完整，不僅如此，從粉末材料、長晶到設備等相關專利與市場更都掌握在歐美日廠商手上，如何避開專利或達成合作授權，這是臺灣發展化合物半導體將會遭遇到的挑戰。
發展化合物半導體 必走之路
但在即使如此，吳志毅認為，「發展高科技技術沒有捷徑」，臺灣發展化合物半導體是絕對必要走的路，臺灣在矽半導體產業鏈已有很成熟的布局，未來化合物半導體產業鏈若能成功複製，並選擇從最專長的代工生產、封裝測試開始，再花時間布局材料與設備等面向，將有助臺灣成為更大的全球半導體生態圈。
吳志毅表示，臺灣堪稱機車王國，機車年銷量上看一千多萬輛，工研院在經濟部工業局的支持下，研發國內電動機車馬達驅動器次系統公版，目前正積極將化合物半導體元件應用在電機車的馬達驅動器，未來希望整合國內上中下游產業鏈業者，建立國產化的自主供應鏈，提升電動機車驅動效能、馬力、散熱效果與續航力，進而提升20～30％以上的整體效能，讓臺灣電動機車也能成為國際最終出海口。
（工研院記錄整理）
(時報資訊)
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