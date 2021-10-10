電動車、5G、再生能源等新興應用快速普及，功率及電力元件的需求帶動化合物半導體的蓬勃發展，不僅大廠爭相投入，各國也將其視為國家戰略重點。
半導體材料的發展，已從矽、砷化鎵（GaAs）／磷化銦（InP）、演進到以氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）為主的化合物半導體。研究機構Allied Market Research指出，光是以GaN為材料的電力元件，市場規模就從幾年前僅千萬美元之譜，成長到2020年的上億美元；2027年更將來到10億美元。以整體化合物半導體市場來看，估計2024年產值將達530億美元，年複合成長率為7.3％，高於矽基半導體的2.5％。
工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨指出，打造化合物半導體的產業競爭力，必須先從產業面及國際面來檢視，以此找出臺灣的定位。目前SiC國際大廠透過自主研發、併購、上下游結盟等方式，打造整合元件製造（Integrated Device Manufacturer；IDM）的一條龍模式；而美、歐、日、韓、中等主要國家，也將化合物半導體視為國家戰略的重點項目。
美商貳陸經驗 可供借鏡
未來三到五年，最被看好的化合物半導體為SiC高功率元件以及氮化鎵高頻元件（GaN-on-SiC），全球SiC基板（substrate）三大龍頭業者分別為Cree、Rohm（SiCrystal）以及II-VI，策略及強項各有不同。
美國雷射光學元件設計製造商貳陸公司（II-VI）是全球率先發表8吋SiC基板的廠商，過去三年透過併購、結盟，實現了供應鏈整合，並成功擴展市場。II-VI前（2019）年收購光通訊以及iPhone臉部辨識技術供應商菲尼薩（Finisar），營收出現爆炸性成長，也串接垂直供應鏈，與日本住友電氣合作開發5G應用的6吋GaN-on-SiC晶圓、為歐盟的「展望2020」計畫（Horizon 2020）供應實驗用SiC基板、並取得美國奇異（GE）集團授權，進入SiC功率元件的製造。
楊瑞臨指出，「II-VI最值得臺灣借鏡之處，是它以碲化鎘（CdTe）以及硒化鋅（ZnSe）化合物半導體起家，成功跨足新一代化合物半導體」；臺灣產業同樣擁有不少化合物半導體的能量，參考II-VI的發展軌跡，有助於打造最佳策略。
另一大廠Rohm於2009年即收購碳化矽元件廠商SiCrystal，在高功率元件及模組技術相對領先，目前已推出第四代SiC MOSFET。SiCrystal母公司羅姆集團（Rohm）原本就擁有廣大的出海口，包括日系車廠及重工業製造商，近年更在國際上加速結盟，尋找更多終端應用商機，例如與電動車動力系統廠Vitesco Technologies合作，提供800V逆變器的SiC功率元件。
美國大廠科銳（Cree）全球SiC晶圓排名第一，市占高達六成，被認為可最快達成8吋晶圓量產。楊瑞臨分析，「Cree積極推動產學合作，很值得國內參考，它在美國紐約州及北卡羅萊納州有許多學校支持；化合物半導體材料及設備的發展，最需要產學合作的長期投入。」Cree的策略不止是供應晶圓，也朝下游功率元件發展。該公司已經與美國ON Semiconductor、歐洲英飛凌（Infineon）及意法半導體（ST）等大廠簽訂SiC晶圓供應協定；在功率元件方面也直接與一線大廠供應商Delphi Technologies、ABB等合作。
美國安報告 談GaN重要性
觀察各國科技發展政策，也可發現化合物半導體的地位益形重要。中國在十四五規劃中提高SiC位階，列入第三代「半導體產業」。目前中國SiC全球市占率尚低，但SiC設備已有自製自研能量，由於內需龐大，未來潛力不容小覷。
日本政府在第六代行動通訊（6G）重要藍圖中，將化合物半導體納入重點項目，以滿足未來超低功耗的需求。楊瑞臨指出，「5G資料中心與網路，耗能都相當可觀，更何況是6G，因此日本政府積極從上游材料尋求解決方案，除了SiC之外，GaN、三氧化二鎵（Ga2O3）都是材料技術選項。」
南韓新一代半導體政策有三大發展重點：一是確保電力半導體的競爭力，在初期階段即加以培育；二是開發以SiC、GaN、Ga2O3三大寬能隙材料為基礎的新一代化合物半導體，打造從元件、模組到系統的綜合價值鏈；三是建立認證及人才培育能量，以支持供應鏈發展。
美國則在國家安全委員會報告中，直接點名GaN的重要性。此外，從美國半導體產業協會（SIA）新任理事名單，也可看出化合物半導體備受重視，包括Qorvo、Cree、Analog Device等大廠都名列其中。
儘管面對國際大廠來勢洶洶，加上各國政策支持，臺灣在化合物半導體的發展，仍有許多優勢利基。首先是政策目標明確，行政院將於2022年設置化合物半導體科專計畫，預計2025年達成兩大目標：一是8吋SiC長晶及磊晶設備自主、8吋SiC晶圓製程關鍵設備與材料源自主；二是完備在地供應鏈，除經濟部工業局、技術處與科技部均有相應計畫，工研院鏈結產官學研戰略布局「南方雨林計畫」，催生化合物半導體的在地能量，帶動產業聚落的發展。
（摘錄自《工業技術與資訊》）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：